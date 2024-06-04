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ASML可「遠端關閉」台積電EUV　防止解放軍搶奪高端生產設備

▲▼台積電（TSMC）。（圖／路透）

▲台積電生產全球多數的先進半導體。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

近年來中國積極在太平洋擴張軍事影響力，在賴清德就職中華民國總統、開啟史上由同一個政黨執政的第3個任期後，台灣海峽緊張情勢升溫，就連美方都相當擔憂，台積電（TSMC）如何針對解放軍侵台時制定因應措施，防止先進晶片和製造設備「極紫外光曝光機」（EUV）落入敵軍手中。

根據《彭博社》，全球絕大多數的先進半導體來自台灣，最近有兩名知情人士透露，美國拜登政府官員曾經私下向台灣、荷蘭當局針對台海議題表達擔憂；另外兩名人士則表示，荷蘭半導體生產設備製造商艾斯摩爾（ASML）曾向荷蘭當局掛保證，公司有能力透過遠端操縱等方式來讓機器停止運作。

針對中共解放軍透過武力進犯台灣的風險，荷蘭當局已經就其可能性進行模擬，並加強風險評估。

報導指出，總部設置在荷蘭費爾德霍芬（Veldhoven）的半導體設備製造商ASML，是全球唯一生產EUV的公司，每一台設備的售價超過2億歐元，荷蘭當局曾經禁止ASML將EUV賣給中國。

知情人士透露，一旦遇上軍事風險，ASML可以透過遠端操控的方式強制關閉EUV，是為「鎖死開關」（Kill Switch）。

根據《路透社》報導，針對近來瞬息萬變的半導體市場，ASML已經和總部設於比利時魯汶市的晶片研究公司「校際微電子中心」（imec，比利時微電子研究中心）展開合作，在費爾德霍芬開設測試新型高數值孔徑極子外曝光機（High-NA EUV）的實驗室，供頂尖的晶片製造商和其他設備材料供應商使用造價3.5億歐元的最新設備。

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