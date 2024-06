天生雙子宮！她做愛痛爆　月經量多到「只能包尿布」

▲夏儂罹患「雙子宮畸形」,不僅經期不順,做愛也很痛。(示意圖/CFP)



記者吳美依/綜合報導

英國女子夏儂(Shannon Webster)長期月經失調,不僅疼痛到快要暈厥,來潮量大到必須穿尿布,性行為也相當疼痛。直到某次流產,她才被發現罹患「雙子宮畸形」(uterus didelphys),也就是天生擁有2個子宮、2個子宮頸與2個陰道。

夏儂14歲初經來潮開始,就飽受經痛與經血超量之苦,除了服用事前避孕藥調經,甚至還要穿尿布,但緩解效果非常有限。她曾經向醫師諮詢做愛疼痛的問題,卻被告知這很正常,只是因為陰道太窄小的緣故。

夏儂順利結婚生子,剖腹產生大兒子時,也未被發現異樣,直到2016年5月流產、接受超音波檢查時,才被發現罹患「雙子宮畸形」,幸好之後又順利生下小兒子。事後研判,她在左邊子宮懷上第一胎,右邊子宮懷上第二胎。

