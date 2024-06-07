天生雙子宮！她做愛痛爆　月經量多到「只能包尿布」

▲夏儂罹患「雙子宮畸形」，不僅經期不順，做愛也很痛。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

英國女子夏儂（Shannon Webster）長期月經失調，不僅疼痛到快要暈厥，來潮量大到必須穿尿布，性行為也相當疼痛。直到某次流產，她才被發現罹患「雙子宮畸形」（uterus didelphys），也就是天生擁有2個子宮、2個子宮頸與2個陰道。

夏儂14歲初經來潮開始，就飽受經痛與經血超量之苦，除了服用事前避孕藥調經，甚至還要穿尿布，但緩解效果非常有限。她曾經向醫師諮詢做愛疼痛的問題，卻被告知這很正常，只是因為陰道太窄小的緣故。

夏儂順利結婚生子，剖腹產生大兒子時，也未被發現異樣，直到2016年5月流產、接受超音波檢查時，才被發現罹患「雙子宮畸形」，幸好之後又順利生下小兒子。事後研判，她在左邊子宮懷上第一胎，右邊子宮懷上第二胎。

Mum forced to wear nappies on her period discovers she has two vaginashttps://t.co/PLeed6pUPm pic.twitter.com/wquFrackv1 — The Mirror (@DailyMirror) June 6, 2024

夏儂生完2個兒子後，決定開刀移除兩個陰道之間的隔膜，並且終於找到有助於緩解大量出血的藥物。她現在已經減輕許多痛苦，也希望分享自己的故事，讓更多人認識「雙子宮畸形」，「有很多不同類型的雙子宮畸形，我以前對此一無所知。」

「雙子宮畸形」是罕見先天性疾病，僅發生在約0.3%女性身上。患者天生有2個子宮、卵巢與輸卵管，一些人還會擁有2個子宮頸與2個陰道，中間被一層組織壁分開。這可能導致月經劇痛、來潮量很大，或者引發懷孕併發症，增加早產及流產風險，但除非多次流產或性交異常痛苦，否則通常不需要手術。

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