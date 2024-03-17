天生雙陰道！辣妹同時約會2男　嬌喊「一人用一個」不算劈腿

▲安妮天生罹患雙子宮畸形。（圖／翻攝TikTok@annie_charlottee，下同。）



記者吳美依／綜合報導

英國辣妹安妮（Annie Charlotte）罹患「雙子宮畸形」（uterus didelphys），天生擁有2組子宮與陰道等生殖器官。她目前同時與2名男性約會，卻堅稱2個對象各自擁有專屬性器官，因此技術上來說，這並不算出軌。

安妮與男友們分別交往4個月與2個月，「我沒有出軌，因為我讓男友每人使用一個陰道。他們都有自己（專屬）的陰道，只會跟那個陰道發生關係。」她也強調，不會在同一天跟2人做愛，「這對他們來說才公平。」

安妮尚未讓男友知道彼此的存在，但每周都與2人各自約會一次，並且輪流共度周末，「我們還沒有交往太久，但他們都知道，我是為了開心而約會的，不是認真的。」

安妮向《太陽報》表示，自己體內的2組生殖系統並排，中間有一道類似「牆壁」的組織，以前自慰時摸到，還沒有意識到異常，因為月經問題就診後，才被發現「雙子宮畸形」。過去，她因此感到痛苦丟臉，但如今轉變心態，「現在我已經完全接受它，也把它當作自我的一部份，我從來沒有這麼有自信過。」

「雙子宮畸形」是罕見先天性疾病，僅發生在約0.3%女性身上。患者天生有2個子宮、卵巢與輸卵管，一些人還會擁有2個子宮頸與2個陰道，中間被一層組織壁分開。這可能導致月經劇痛、來潮量很大，或者引發懷孕併發症，增加早產及流產風險，但除非多次流產或性交異常痛苦，否則通常不需要手術。