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偷大谷翔平5.5億！　外媒爆水原一平疑在洛杉磯「送Uber Eats」

▲▼道奇隊日籍球星大谷翔平的前翻譯水原一平。（圖／路透）

▲水原一平面臨最高33年刑期。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國職棒道奇隊日籍球星大谷翔平的前翻譯水原一平，涉嫌竊取大谷約1700萬美元（約5.5億台幣）的資金並在近日認罪。外媒接獲爆料指出，原本年薪高達200萬的水原一平獲得保釋後疑似在洛杉磯送Uber Eats。

根據《紐約郵報》報導，法院4月12日裁定水原以2.5萬美元（約台幣80.8萬元）交保，附帶交出護照、不能聯絡大谷等條件。近日有民眾向《紐約郵報》爆料，交保後的水原疑似在洛杉磯送Uber Eats，照片也在網路上公開。

這一消息曝光後，引發網友熱議，有網友留言稱，「他要送多久的 Uber Eats，才能還完欠大谷的錢？」然而，不少人質疑照片中的人比水原胖，因此懷疑消息的真實性，認為這可能是「假新聞」。

水原在擔任大谷翻譯時的年薪超過200萬台幣，他4日也在法院承認竊取大谷約1700萬美元來償還賭債，認了銀行詐欺和稅務詐欺罪名，最重恐面臨33年刑期，而法院將在10月25日宣判。

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