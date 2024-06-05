欠下鉅額賭債！　水原一平認了：只能用大谷的錢償還

▲道奇隊日籍球星大谷翔平的前翻譯水原一平認罪。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

道奇隊日籍球星大谷翔平的前翻譯水原一平4日向法院認罪，坦承竊取大谷約1700萬美元（約新台幣5.5億元），並稱因為背負鉅額賭債，唯一想到的解決方法，就是用大谷的錢償還。

綜合外媒報導，作為與檢察官達成認罪協議的一部分，水原4日在法院認罪以換取減刑，他承認竊取大谷約1700萬美元來償還賭債。水原在橘郡（Orange County）聯邦法庭舉行的聽證會上表示，「因賭博背負鉅額債務，唯一想到的償還方法就是使用他（大谷）的錢。」

檢方指出，水原曾冒充大谷身份致電銀行，「欺騙行員授權從大谷的帳戶向非法賭博活動的同夥匯錢。」檢察官艾斯特拉達（Martin Estrada）上月對水原提出指控時曾表示，水原欺騙和竊盜的罪行非常嚴重，「他利用自己備受信任的地位佔大谷便宜，也助長了危險的賭博習慣。」

水原的量刑聽證會將於10月25日舉行，銀行詐欺罪名最高可判處30年監禁，他還可能因為稅務詐欺而面臨額外最高3年監禁。

水原認罪後，大谷發布聲明表示，「水原徹底認罪給予我和我的家人一個重要解脫，我衷心感謝有關當局這麼快就完成這場周詳且有效的調查工作，並揭露所有證據，是時候終結此一篇章、繼續前進、持續專心打球和贏得比賽了。」