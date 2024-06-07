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2024桃園閩南文化節40輛藝閣車打頭陣！總舖師辦桌、夜光龍各式表演齊聚一堂

▲▼2024桃園閩南文化節,藝閣,總舖師辦桌。（圖／2024桃園閩南文化節提供）

▲「2024桃園閩南文化節」即將在6/8~6/23熱鬧登場。（圖／桃園市政府提供，下同）

生活中心／綜合報導

桃園作為一個文化大熔爐，擁有超過百萬的閩南人口，為了讓珍貴的閩南文化得以體會、珍惜和保存，連續多年舉辦閩南文化節吸引國內外團體參與，成為民眾年年期待的盛事！「2024桃園閩南文化節」即將在6/8~6/23熱鬧登場，今年的桃園閩南文化節延續傳統再推出5大精彩活動，包括藝閣vs踩街、桃園國際龍獅邀請賽、慶端午文創體驗、總舖師辦桌活動、藝陣大匯演等，精彩豐富的閩南文化活動與不同的文化激盪出更多火花，讓城市豐富精彩盛況空前，快來看今年的活動特色！

▲▼2024桃園閩南文化節,藝閣,總舖師辦桌。（圖／2024桃園閩南文化節提供）

▲最有人氣的《藝閣v.s踩街》活動於6/8舉辦！

最有人氣的「藝閣v.s踩街」活動將於6/8舉辦！迎神廟會才見得到的藝閣演出，在桃園消失了50年以上，文化局自2014年桃園閩南文化節首度以藝閣踩街為主題，逐漸找回傳統藝閣製作原貌及踩街精髓，並成為桃園閩南文化節最大亮點，今年的「藝閣v.s踩街」共有40組藝閣隊伍參與，這次的藝閣製作主題有以忠孝節義、小說戲曲、神仙傳說為主的「傳統組」，以及在地居民參與的「創意組」外，今年特別增設「邀請組」一同踩街，由「傳統組、創意組」分項競賽，爭奪金獎、銀獎、銅獎及佳作獎項，同時今年增設「藝閣製作暨踩街表演」獎，競賽總獎金高達42萬元，精彩的藝閣車在競賽結束後將會留在八塊厝民俗藝術村展示至6/18，民眾可以細細觀賞美麗的藝閣車！

▲▼2024桃園閩南文化節,藝閣,總舖師辦桌。（圖／2024桃園閩南文化節提供）

▲▼「桃園國際龍獅競賽」賽事項目分為「夜光龍」、「南獅自選套路」，將邀請馬來西亞、日本、香港等及本國菁英同台競技。

▲▼2024桃園閩南文化節,藝閣,總舖師辦桌。（圖／2024桃園閩南文化節提供）

▲▼2024桃園閩南文化節,藝閣,總舖師辦桌。（圖／2024桃園閩南文化節提供）

▲▼6/9~6/10端午節期間，八塊厝民俗藝術村有一系列活動。

▲▼2024桃園閩南文化節,藝閣,總舖師辦桌。（圖／2024桃園閩南文化節提供）

每年很受矚目的龍獅競賽確定於6/9舉辦，「桃園國際龍獅競賽」賽事項目分為「夜光龍」、「南獅自選套路」，將邀請馬來西亞、日本、香港等及本國菁英同台競技，讓觀眾們能夠欣賞到各國的精彩表演；6/9~6/10端午節期間，八塊厝民俗藝術村特別舉辦集藝術、文化和娛樂於一體的「藝遊未盡‧慶端午」活動，提供多樣化的文創體驗，包括製作香包、繪龍舟以及體驗立蛋傳統活動，深入了解手作的精妙之處，此外，八塊厝民俗藝術村特別邀請即將成真火舞團，於端午節當天呈現多樣性的表演內容，演出將跨越不同領域，結合傳統節慶氛圍，讓孩子和大人都能在輕鬆愉悅的氛圍中享受民俗藝術的美妙。

▲▼2024桃園閩南文化節,藝閣,總舖師辦桌。（圖／2024桃園閩南文化節提供）

▲「總舖師辦桌活動」今年以「臺菜」為題，於6/16於新永和市場舉辦。

接著6/15「桃園閩南文化國際論壇」以「跨域連結‧本土國際：全球在地視野下的桃園閩南文化發展論壇」做為主題，邀請國內外具有學術研究或實務經驗的專家學者一同推動閩南文化的傳承和發展。此外，每年詢問度最高的「總舖師辦桌活動」，每每開放認桌即秒殺，確定於6/16於新永和市場舉辦，今年以「臺菜」為題，選出5位專業總鋪師設計出具特色的菜單，帶來多道傳統功夫菜，重現老臺菜的細膩作工，並結合桃園在地特色食材，與在地產生更深刻的連結，不只是傳承，更是創新，將辦桌文化的熱忱與精神積累，持續打造桃園閩南文化亮點。

▲▼2024桃園閩南文化節,藝閣,總舖師辦桌。（圖／2024桃園閩南文化節提供）

▲▼「藝陣大匯演」於6/22～6/23演出，集結超過百人打造結合傳統、創意、跨界、年輕和數位科技等元素共同匯演的饗宴。

▲▼2024桃園閩南文化節,藝閣,總舖師辦桌。（圖／2024桃園閩南文化節提供）

活動壓軸的「藝陣大匯演」於6/22～6/23演出，集結超過百人打造結合傳統、創意、跨界、年輕和數位科技等元素共同匯演的饗宴。本次「藝陣大匯演」以青龍、白虎、朱雀、玄武四大神獸為主題，結合忠義、孝順、夢想、快樂、幸福等不同元素，將來自全台各地的藝陣團隊匯集到舞台上，透過創新的編排導戲，以看家本領尬陣，兩天演出之內容不同，劇情更加高潮起伏，將觀眾帶入一場身臨其境的聲光震撼！

▲▼2024桃園閩南文化節,藝閣,總舖師辦桌。（圖／2024桃園閩南文化節提供）

▲「2024桃園閩南文化節」活動一波波精彩不間斷，一起來桃園體驗閩南文化的精彩魅力。

「2024桃園閩南文化節」的活動一波波精彩不間斷，除了延續過去的亮點之外，還增加了更多不同類型的競賽和演出。以在地視野結合國際潮流，豐富層次推廣閩南文化，讓桃園閩南文化永續傳承及多元發展，此外，今年的閩南文化節配合「藝遊桃園文化行旅數位平台」，史無前例推出數位集章活動，參與活動就能收集設計精美、具民俗特色的3D立體數位集章圖像，這些圖像不僅有收藏價值，還為今年的閩南文化節增添了趣味性，完成集章的參與者還有機會獲得文創紀念品，讓我們一起來桃園體驗閩南文化的精彩魅力吧！

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