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幫長輩註冊LINE！「1動作」恐讓自己帳號刪除　官方曝原因

許多民眾會幫家人註冊LINE帳號，但要小心避免一個動作，以免刪掉自己的帳號。（示意圖／翻攝自pixabay）

▲許多民眾會幫家人註冊LINE帳號，但要小心避免一個動作，以免刪掉自己的帳號。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

隨著科技的發達，幾乎每個人都有手機，而有些民眾為了方便聯絡長輩，會幫家人註冊LINE帳號，但要注意如果不小心做了1個動作，可能會導致自己的帳號被刪除。

LINE官方指出，若想幫未成年小孩或年邁家人註冊LINE帳號，要準備1個沒有註冊過LINE帳號，或沒有綁定在任何帳號中的電話，還有1個能接收簡訊或語音通話的手機，透過「簡訊認證註冊」或「使用電話認證」註冊新帳號。

LINE提醒，市內電話號碼、050開頭的電話號碼或虛擬電話號碼，無法用於認證，請使用電信公司提供的行動電話號碼執行認證操作。

註冊LINE需要準備1個沒有註冊或綁定的電話。（圖／翻攝自LINE官網）

▲註冊LINE需要準備1個沒有註冊或綁定的電話。（圖／翻攝自LINE官網）

LINE強調，每組電話號碼只能用來註冊「1個LINE帳號」，假如使用在其他LINE帳號中設定過的電話號碼進行註冊，會導致原來的帳號被刪除。

每組電話只能註冊1個LINE帳號。（圖／翻攝自LINE官網）

▲每組電話只能註冊1個LINE帳號。（圖／翻攝自LINE官網）

若換了新手機和新電話號碼，想保留原本的LINE帳號，可以透過2步驟避免帳號被刪除。

1.在舊手機上找到「移動帳號選項」，並開啟「省略2階段認證」功能。

路徑：主頁右上角齒輪圖示「設定」→移動帳號選項→開啟「省略2階段認證」

2.在新手機上選擇「以電話號碼登入」，並按照指示完成後續流程。

值得注意的是，假如只是要「更新」綁定LINE帳號的電話號碼，可以進入「我的帳號」進行重新綁定即可。

路徑：主頁右上角齒輪圖示「設定」→我的帳號→電話號碼

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