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北捷車廂驚見「150萬現金」！　他驚呼：沒想到撿這麼多錢

北捷車廂竟有現金150萬　他驚呼：沒想到撿這麼多錢

▲民眾背包放150萬元，忘在北捷車廂內。（示意圖／CTWANT提供）

圖、文／CTWANT

近日一名女子將背包忘在北捷車廂內，裡面竟然放現金150萬，被行車專員發現，最後找到物歸原主，而這筆鉅款是失主家人預備手術的醫藥費，所幸沒有耽誤到病人的手術排程。

北捷指出，電聯車行車專員連穎承，日前在淡水信義線列車上，發現一個女用後背包，赫然發現內有150萬現金，連穎承立刻依照公司遺失物規定處理，最後順利將現金物歸原主；更令人慶幸的是，這筆鉅款是失主家人預備手術的醫藥費用。連穎承拾金不昧的表現，獲得大家讚賞，特地安排於公司主管會報上公開表揚，給予最大肯定。

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連穎承當天駕駛由北投站前往大安站的區間車，到終點站後檢查車廂，看到一個深藍色背包，立刻跟行控中心回報，帶回辦公室後，發現裡面竟然有150萬元。連穎承說，「沒想到會撿到這麼多錢！」沒想到在一個平常的上班日，會發生不一樣的事。 

連穎承心想，遺失這麼多錢，失主一定很心急，好在失主已經向警方報案，後續順利領回鉅款。失主拿回現金時，滿心激動，因為這筆錢是要準備給家人去醫院作手術治療的費用。連穎承獲知後，感到非常欣慰，慶幸沒耽誤到病人的手術排程，同時也有滿滿成就感，舉手之勞幫助別人，果然助人為快樂之本。

北捷指出，連穎承進入臺北捷運服務已有14年，熱愛工作挑戰自我，尤其最喜歡淡水信義線的沿線風景，值勤時與旅客最接近的距離，莫過於站出列車駕駛室做指差動作時，在那短短幾十秒時間，看到旅客親自道謝，還有小朋友向他揮手道別，內心很溫暖、也很有感，這也是他駕駛電聯車時的最大動力。

台北捷運提醒大家，東西不見了勿慌張，除了請車站人員協尋，手機亦可立即下載使用「台北捷運Go」App，利用AI智慧客服通報，方便尋找遺失物。

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