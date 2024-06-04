議員花8千買鱉甲海馬泡藥酒　10年後才發現...竟是「塑膠做的」

▲獅潭鄉民代表劉雪梅昨意外發現買了10多年的假海馬等珍貴藥材。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

一切攏係假！？苗栗縣獅潭鄉民代表劉雪梅，10多年前在台中市花了8000元，購買由海馬、鱉等藥物泡補藥酒，昨（3日）出清酒瓶時，赫然發現這些「珍貴」藥材多數竟是塑膠材料，覺得噁心、快要吐了，慶幸家人喝了藥酒後，至今身體沒有什麼大礙。

曾任苗栗縣議會副議長的劉雪梅說，他是在10多年前台中港改建前，偕同親人前往台中港遊玩時，逛到入口處攤商區時，被攤商叫賣聲吸引，加上家人知道她喜歡食補，花了8000元買了含有海馬、鱉等藥材的「十全大補」。

劉雪梅表示，因為是在台灣購買，加上藥材包看起來沒有異狀，壓根兒沒想到可能有造假問題，加上為追求活絡筋骨、氣血的功效，買回家就泡了20斤40度米酒；但這些補藥酒並非直接飲用，在冬天煮雞酒、薑母鴨時添加增加風味，10多年來還有剩下半瓶。

劉雪梅說，3日時她因為要泡製李子酒欠大型泡酒瓶，才想要清出這瓶「十全大補」酒，沒想到倒出來所謂的海馬、鱉等珍貴藥材，感覺怪怪的，用火焚燒出現刺鼻塑膠味，才發現多數是塑膠材質，簡直匪夷所思，過去自媒體看到類似案件常發生在大陸，沒想到竟然發生在台灣，讓她覺得難以置信，感覺「很噁心！快要吐了！」

劉雪梅表示，如今事過境遷，也應該找不到販賣假藥物的攤販，慶幸小孩不喜歡喝，自己也喝不多，還好家人身體都沒有不適，但她會保留這批假海馬、假鱉等藥材，前車之鑑供民眾參考，選購相關藥材一定要特別小心。

苗栗市劉姓中藥行老闆觀看相片後，初步認定海馬確實是塑膠做的，議員認為的假鱉則是「蛤蚧」，至於議員以為是塑膠做的東蟲夏草，實際是叫「巴戟天」，而劉代表大酒罐中掏出的物品，僅有巴戟天等少數是真正的中藥材。