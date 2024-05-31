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飛東京「機票出現大BUG」　他驚：少1小時！全場傻：沒出國不知道

▲▼桃機,桃機公司。（圖／桃機）

▲原PO驚訝求問，為何機票飛行時間少1小時。（資料示意圖／桃機公司提供）

網搜小組／劉維榛報導

「19-15等於4沒錯啊！」一名網友沒有出過國，最近一查機票超困惑，因為台北飛東京是4小時左右，但航行時間只寫3小時05分，甚至狂按計算機，確實是4小時沒錯，「到底是它算錯...還是我算錯呢？」文章引發網友熱議，「看來是第一次出國」、「沒出國過的我，也不知道這個」。

一名男網友在Dcard表示，有一件事非常詭異，困擾他許久，就是他最近在規劃出國旅遊，於是查詢廉航機票，卻發現網站上的「航行時間都算錯了？」

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例如台北15：00直飛到東京19：05分，原PO一頭霧水直呼，「航行時間寫3小時05分，但應該是4小時05分吧？」

對此，原PO認真求問，「19減15等於4啊，難道等於3？」甚至他還拿出計算機驗算，「算好幾次19-15等於4沒錯啊？到底是它算錯...還是我算錯呢？」

一票網友紛紛笑虧，「這是認真的問題嗎？」「有1個小時被時差小精靈偷走了，回來的時候才會還你」、「如果你搭飛機去美國就可以時光旅行了，飛行時間會變負數哦」、「那你有沒有發現回程應該要是2小時50分鐘，怎麼多1小時」、「看來是第一次出國」。

但也有網友自嘲，「之前不知道的時候也曾耍笨，一直很緊張接機時間大遲到，結果下機直接減1小時被自己蠢得嚇到」、「沒出國過的我，也不知道這個」、「沒出過國根本不會知道」、「我知道時間差，也不知道機票是當地時間，有點酷欸」。

有網友解釋，「機票上的時間都是以當地時間顯示」、「傻眼！是因為『時差』，15:00飛過去3小時05分，的確你會在『台灣時間』18:05抵達東京，但是東京那個時候已經19:05分了，機票顯示的都是『當地時間』，不管是出發還是抵達，就像出發15:00指的是出發地台灣時間的15:00，我都懷疑我認真回答會不會反而變笑話」、「日本時間快我們1小時喔」。

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