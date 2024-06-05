端午連假前夕彰化「送肉粽」鄉民炸鍋　時間緊急延後詳細路線曝　

▲花壇中庄村6/7送肉粽路線曝光。（圖／翻攝自網路）

記者唐詠絮／彰化報導

急轉彎！彰化花壇鄉中庄村，有名60多歲阿伯生病厭世，家屬為求亡者安息，將於端午節連假前一夜(7日)晚間9點舉辦送肉粽，行經路線保密，由於當晚有返鄉遊子，加上花壇國小也有社團活動，引發彰化人大炸鍋，鄉代翁啟祐緊急和村長李樹林協調後，將科儀延後到深夜10時舉行，並公開送煞路線，將走省道台一線送出海，才讓村民稍微安心。

李樹林原先在網路PO文表示，這起「送肉粽」科儀將在6月7日晚間9點至9點半舉行，中庄竹子街有送肉粽儀式，請村民盡量不要經過該處以確保安全。由於喪家低調進行，但花壇鄉民傳的沸沸揚揚，也有村民四處詢問「請問誰知道送肉粽路線嗎？」但村長李樹林則說，是為了避免引發地方恐慌才不公布路線，希望大家當晚不要出門，路線仍三緘其口。

「沒路線乾脆不要公布」，鄉民全炸鍋，有婦人擔心當晚從台中回來花壇會遇到，花壇國小家長則擔心，當晚要舉行社團活動，還有當晚正逢端午連假返鄉潮， 「怎麼可以公布一半，要將煞送去哪裡，也沒說」，鄉代翁啟祐見民怨四起緊急協調。

翁啟祐說，與村長協調後，決定將路線公布，將從竹子巷喪宅，經由內厝街直行過中山路、金墩街一路將煞送往海邊，並將送肉粽時間往後延到10點進行，也希望民眾切勿逗留觀看。