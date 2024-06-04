快訊／北市再傳警員包庇色情業　松山分局2警遭搜索約談

▲台北市松山分局2名派出所警員涉嫌貪污、洩密等案遭搜索約談。（示意圖／記者張君豪攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市警察局松山分局陳姓派出所員警涉嫌長期收受賄賂，包庇應召站業者媒介色情，另外還利用職務之便，幫友人查詢車籍資料，甚至是民眾的前科紀錄，台北地檢署4日指揮多個警調單位，搜索陳男的派出所辦公座位等12個地點，遭約談的8人中，除陳男外還有1名孫姓警員，全案朝違背職務行收賄、洩密等罪嫌方向偵辦。

松山分局日前才爆出劉姓巡官涉嫌包庇賭博、色情業者，不過當時劉男涉及的案件，是在中山分局中二派出所任職期間，這次涉貪的陳姓警員，則是涉嫌在2017年到2024年間，在松山分局轄內所發生的弊端。

專案小組獲報，陳男疑似長期提供臨檢等訊息，包庇丘姓應召站業者保護旗下小姐接客時不被查緝，陳男除涉嫌藉此收取色情業者賄賂外，還接受車行業者委託，幫忙查詢車籍資料，或是幫友人調閱其他民眾的前科紀錄，涉嫌違反《刑法》圖利、洩密，《貪污治罪條例》違背職務行賄、收賄罪，以及《個人資料保護法》等多項罪名。

檢察官唐仲慶4日指揮調查局北機站、警政署政風室、台北市警局、台南市警局等單位，到松山分局2個派出所等處展開搜索，並約談陳男以及另名涉案的孫姓警員在內，共8名被告到案。