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台大醫科女神小馮「真實近況曝光」　PTT震驚：太操了嗎

▲▼小馮（圖／翻攝自IG／spottedclaw0415）

▲小馮燙大捲髮，新髮型曝光！（圖／翻攝自IG／spottedclaw0415）

網搜小組／劉維榛報導

台大女神「小馮」馮琪淯，擁有清新氣質與甜美外表的她，深受鄉民追捧，睽違9個月之久，她終於更新近況，再次燙了一頭甜美捲髮亮相，真實面貌引發網友吵翻，「影片最後馬尾超正」、「被醫學訓練洗禮到面無表情了！」

正妹小馮上次IG更新已經是去年9月的事，一名網友在PTT驚呼，發現她最近有更新近況，「小馮aka馮琪淯，及將畢業的台大醫科女神，換新髮型鄉民可以嗎？」

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影片可見，小馮再次燙了一頭捲髮，搭配八字小顏瀏海修飾臉型，綁起馬尾頭髮也超級甜美。

▲▼小馮（圖／翻攝自IG／spottedclaw0415）

▲小馮曝光新髮型。（圖／翻攝自IG／spottedclaw0415）

消息曝光後，網友對小馮的真實狀態吵翻了，「綁馬尾一樣超正」、「正翻了」、「影片最後馬尾超正」、「老婆怎樣都可以啦」、「真的好漂亮」、「前幾天才在想小馮好久沒出現了，終於露面了大美女」。

不少網友震驚，「嬸味開始飄逸了」、「被醫學訓練洗禮到面無表情了」、「漸漸沒那麼仙了」、「怎麼氣質都沒了」、「眼神感覺被社會壓榨過了」、「臉怎麼變這麼厭世」、「看起來好累的感覺， 太操了嗎」、「醫學院這麼操嗎，應該很常熬夜吧」、「滿臉倦容，沒啥精神」。

事實上，小馮曾多次在IG分享求學心情，也親自現身YouTuber黑男的頻道，坦言醫學系競爭壓力頗大，目前最重要的就是要把課業顧好。

▼小馮2018年以全校第一名考上台大醫學系。（圖／翻攝自IG／spottedclaw0415）

▲▼小馮（圖／翻攝自IG／spottedclaw0415）

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