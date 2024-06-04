母陳屍頂樓亡！唐治平竟兩度否認是媽媽　表妹到場才完成認屍

▲唐治平資料照。（圖／攝影中心攝）



記者戴上容／新北報導

藝人唐治平73歲母親昨(3日)下午1時許被發現陳屍在社區頂樓，住戶見狀第一時間到場趕緊叫唐治平上來，未料唐治平渾身酒味、神智不清，後來警察到場，唐再次否認，2度否認是他媽媽，不願處理後事，直到表妹認屍後、遺體才移到板殯。而唐治平和母親是租戶，已有近半年的時間沒有繳交房租，事發前兩人曾為了就業事情大吵。

據了解，唐治平和母親居住在淡水該社區已有一年多，積欠將近六個月的租金，平常唐媽媽都會到社區看報紙。無業的唐治平則常常拿著酒瓶在住家附近閒晃，還會不時發出聲音，住戶們對於他的行為都很擔心。

唐治平和媽媽案發前3天（6/1）疑似因為就業問題發生爭吵，媽媽憤而離家，不接電話也不回訊息，唐治平不以為意，未料從此天人永隔！

經調閱監視器，唐媽媽6/1凌晨1點多，拿著鑰匙、社區磁扣上到頂樓，坐電梯時還淡定的照鏡子，最後坐在角落離世。住戶昨(3日)下午1時許至社區頂樓曬衣服時發現一名婦人陳屍牆角，發現時，身體已有屍斑，經查，死者是73歲的陳姓婦人、藝人唐治平的母親。

離譜的是，唐治平見到遺體，2度否認這是他的媽媽，第一時間社區幹部到場，渾身酒味的唐治平說「這不是我媽媽」、「怎麼會有我家鑰匙？」隨後返家吃東西，第二次，警方拿著證件比對，詢問後唐治平也是否認，直到唐治平表妹到場，才完成認屍。

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