白逃了！貴婦奈奈「無緣婆婆」遭控蓋廟吞400萬　檢方不起訴

記者黃宥寧／台北報導

網紅貴婦奈奈（蘇陳端）與男友黃博健涉吸金10億元，與男友雙親逃亡至加拿大。上月3日男友父親黃立雄、黃林麗真被解送返台歸案。然而，黃林麗真遭控藉蓋廟名義，向陳姓男子借款400萬元，錢卻被拿去投資挨告，她因未到案遭通緝。士林地檢署今（4）日偵結，依詐欺罪予以不起訴處分。

陳男指控，他與黃林麗真母子3人均為福智佛教團體成員，2011年8月間黃林麗真向他稱要為福智佛教團體接班上師建造在台灣的住處，因此需要一筆資金，於是他便匯款400萬元進黃博鴻的帳戶作為建廟資金，匯款當天，黃林麗真母子為取信於他，還約他在桃園楊梅區一家便利商店，由黃博鴻開立面額1萬7500元的支票5張以支付利息及面額400萬元本金支票給他。

▼貴婦奈奈無緣婆婆黃林麗真涉詐欺，士林地檢署偵結予以不起訴處分。（資料圖／記者黃宥寧攝）

孰料，黃林麗真母子取得400萬元後，未將資金用於蓋廟，反而將錢挪去做個人投資，直到2018年黃博鴻向陳男坦承，陳才驚覺受騙，憤而對黃家母子提起詐欺取財告訴。

黃博鴻到案後，雖坦承陳男有匯款400萬進他的帳戶，且他將這筆錢做為個人投資所用，但他矢口否認有任何詐欺犯行，他辯稱，是母親告知道他這筆錢預計作為日後捐款建廟所用，但錢不會馬上用到，所以跟陳男商議將該筆款項用於個人投資，陳男也同意將錢借給他運用進行投資，只需要給付利息即可，他才會開立本金400萬元支票1紙及利息1萬7500元支票5紙給陳男，且其中4紙利息支票均有兌現。

▼貴婦奈奈男友父母遭檢方發布通緝之外逃黃立雄、黃林麗真夫妻。（資料圖／記者陳煥丞攝）

黃博鴻主張，數月後他因投資虧損無法依約還款，陳男理解後也同意他分期還款，並自2013年2月開始陸續每月還款2萬、3萬或5萬元，到2018年11月止已還款共計235萬元，不料陳男卻自行以年息6%計算借款利息，並聲稱他尚積欠328萬餘元欠款，他無法接受才暫停付款，陳男也因而向法院聲請支付命令，而他與陳男於2019年6月間在調解庭以170萬元達成調解，由他每月支付10萬元予陳男，目前仍繼續依和解筆錄還款中。

士林地檢署勘驗陳男與黃林麗真LINE對話紀錄，發現陳男並不否認他自始均未說要捐獻，且匯款當天黃已向他表明該筆款項是借款，若陳男真的是要捐款蓋廟，大可直接將該筆款項直接交給黃林麗真或是匯入福智佛教團體之其他帳戶，不需要大費周章轉給黃博鴻，且黃後續也有持續還款，雙方是因計息方式意見不一，黃才停止付款，但後續2人也已達成和解，因此難認黃博鴻有向陳男施用詐術，或告訴人有陷於錯誤可言，全案詐欺罪嫌不足，給予不起訴處分。

據悉，上月黃林麗真返台被解送士林地檢署，應訊時眼眶泛紅，說自己「逃得很無奈」是為了照顧90多歲的母親，所以決定回來，檢方認無羈押必要諭知請回，但限制出境、出海，同時准予撤銷通緝，因撤銷通緝有時間差，為防止她遭司法警察逮捕，也當庭發給撤銷通緝書。