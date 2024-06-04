冰拿鐵只要1元！「環保集點」限時3天換購　3大超商每天1.5萬杯

▲環境部推出尋找循環杯超商門市快閃活動，小額綠點可換拿鐵。（圖／環境部提供）

記者許敏溶／台北報導

明天就世界環境日。環境部為推廣循環杯，明（5日）起連續三天，和國內三大超商合作，在「環保集點APP」舉辦快閃活動，凡是持100綠點，可參與換購「中杯冰拿鐵」限時1元優惠，每人每天限兌換1杯，3大超商每天各限量提供5000杯，換完為止。

為迎接世界環境日，環境部資源循環署邀請大家共同以行動保護地球，一起來找循環杯門市。從明天起到本周五（7日），連續三天上午10點至下午6點，在「環保集點APP」舉辦快閃活動，集點APP換購「中杯冰拿鐵」限時1元優惠活動，每天三家超商（7-ELEVEN、全家、萊爾富）各限量5千杯，在環保集點APP上換購電子優惠券，持券至三大超商當場免費借用循環杯即可領取咖啡，咖啡領取日期至113年8月31日止

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資源循環署表示，為減少一次用飲料杯用量，已推動民眾免費循環杯借用服務，15個品牌的連鎖便利商店及連鎖速食店，應在113年至少須有10%的門市應提供循環杯借用服務，統計113年1月至113年4月底，實際提供門市數共計2950家，共借出循環杯計6萬2351杯，已有顯著成效。

資源循環署呼籲民眾，養成自備環保杯購買飲品習慣，若在外臨時有需求，也可租借循環杯使用。循環杯借用需至超商APP或循環杯供應業者官方LINE帳號辦理（借用程序免費，可能需先付押金，還杯後即退回），可減少使用一次性飲料杯。