嫌菜兵上哨散慢「嗆挖雙眼睛」還推他　陸軍下士判刑7月

▲部隊下士推打臭罵執勤中的哨兵，被依軍法判刑。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者黃哲民／台北報導

陸軍1名志願役下士去年（2023年）在營區執行哨長勤務，認爲站哨的二兵態度輕慢，當場臭罵三字經並推擠對方，放話「信不信我把你眼睛挖出來」等語，二兵向憲兵隊投訴，下士被起訴後道歉和解，二兵撤回公然侮辱告訴，台北地院審結，將下士所犯《陸海空軍刑法》妨害職務執行、當場侮辱共2罪，合併判刑7月、緩刑2年。

本案下士已退伍改行做工，去年11月19日晚間8點多，他在新北市的營區擔任大門衛哨勤務哨長，和擔任副哨的二兵槓起來，下士不爽二兵說話態度沒禮貌，先臭罵二兵「屌什麼」跟三字經，氣起來不管仍在站哨，猛推二兵放話「你以為我不敢揍你是不是」、「信不信我把你眼睛挖出來」等語。

二兵一狀告進憲兵隊，下士到案始終認錯，檢方勘驗事發現場監視畫面確認過程屬實，起訴下士涉犯《刑法》公然侮辱、《陸海空軍刑法》妨害職務執行、當場侮辱等罪嫌。軍法妨害職務執行罪法定可判6月以上、5年以下徒刑。

法官審理認為下士於事發時年滿21歲，已從軍服役3年多，應知嚴守軍紀，不該在執行職務時情緒失控，對維護營區安全的衛哨兵施加強暴、恐嚇行為，考量下士到案已表示悔意，並與二兵達成和解，將他所犯軍法2罪各判刑6月與2月，合併應執行7月徒刑、得易科罰金21萬元，緩刑2年並須完成法治教育課程2場次。

至於下士所犯公然侮辱罪，因二兵撤告，獲判公訴不受理。法官另審酌下士無前科，經本案偵審教訓，應無再犯之虞，宣告緩刑2年但須接受法治教育2場次，以培養正確法治觀念，可上訴。