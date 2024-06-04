【廣編】2024富邦永續大未來論壇　線上直播場次不限名額開放報名中

【廣編特輯】

圖、文／富邦金控提供

當永續浪潮持續撲面而來，讓經濟結構與社會資源面臨重新分配，金融業如何助力產業，在邁向永續轉型的道路上，不遺落任何一個人？富邦永續大未來論壇將於6月5日盛大登場，副總統蕭美琴、臺灣大學校長陳文章、富邦集團董事長蔡明忠將蒞臨致詞，即日起開放報名，線上直播場次不限名額，歡迎各界攜手關心台灣的永續轉型課題。

今年富邦永續大未來論壇6月5日將於臺灣大學舉辦，邀請國內外產、官、學專家齊聚，以「產業X金融攜手同行 跨越永續轉型落差」為題，從政策、法規到實務，全方面地探討「環境、社會與治理」三個面向的議題。講者陣容堅強，共規劃五個場次豐富議程：場次一邀請前司法院長賴英照、富邦金控風控長徐偉傑等探討綠色金融政策及法制面議題；場次二由臺大風險中心主任周桂田帶領研究團隊，發佈針對臺灣高碳排產業進行的氣候相關財務揭露調查；場次三則邀請內政部候任次長董建宏與學界代表，一起聚焦歐盟社會永續分類標準與永續轉型的討論；場次四將邀請ILO國際勞工組織社會金融計畫負責人Craig Churchill連線進行「Just Transition Finance」專題演講，並與環境部次長施文真、台北富邦銀行總經理郭倍廷及台灣金融研訓院永續金融發展中心主任林士傑等共同談論國際綠色金融公正轉型推展的核心概念與實務；場次五將以國際及歐盟供應鏈法案為背景，由勞動部綜合規劃司司長王厚誠與台灣綜合研究院副院長蘇漢邦、環境權保障基金會研究員孫興瑄等學術界代表，深化ESG社會面向的討論。

【2024富邦永續大未來論壇－產業X金融攜手同行 跨越永續轉型落差】

論壇時間：2024年6月5日(星期三)09:10-17:30

論壇地點：臺灣大學法律學院霖澤館一樓國際會議廳

論壇場次：

場次一 綠色金融政策及法制

場次二 氣候相關財務揭露調查－產業淨零轉型關鍵行動與挑戰

場次三 歐盟社會永續分類標準與永續轉型

場次四 綠色金融公正轉型－金融部門挑起轉型責任

場次五 褐色經濟下企業供應鏈淨零挑戰

立即報名：https://rsprc.ntu.edu.tw/zh-tw/m06-3/fubon-global/1870-0506fubon.html