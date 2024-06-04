120年老宅藏神秘地下室！他翻出「亂倫記事本」驚：是前屋主性愛地牢

▲國外一名男子意外發現家裡藏著一座恐怖的「性愛地牢」。（圖／達志示意圖）

記者葉睿涵／編譯

國外一名男子在一座擁有120年歷史的老宅裡住了2年後，最近突然在房子下方發現一個隱秘的地下室。起初，這名男子有意重新啟用這個地下室，但他卻意外發現地下室裡藏著太多黑暗過去，懷疑這其實是前屋主的「性愛地牢」，而讓他感到十分擔憂。

據《紐約郵報》報導，國外一名男子在Reddit透露，他居住的老宅最近管線出了一些問題，於是他爬到通風口附近檢查，不料卻意外發現，原來他的一個儲物櫃下方，居然還有一座神秘的地牢。

男子居住的房子早在20世紀初便已落成，前屋主甚至還在1950年代和1960年代間2次進行擴建，但法律文件與檢修都未提到，這座房子的地下原來還有一座被秘密封存的地牢。

男子推開儲物櫃後，沿著樓梯進入地牢，發現裡面除了幾張破舊的椅子和床架外，還有一些令人不安的私人物品，「我在地牢裡找到一個記事本，內容涉及食物、化學，以及一些和性侵、亂倫有關的內容，而且牆後還有一條臟兮兮的小毯子，這讓我感到十分毛骨悚然。」

進一步調查後，男子發現，這座房子過去曾住過一家人。這家人經歷了悲慘的命運：女兒在30多歲時死於龍捲風，父親在當地一家養老院去世，母親在醫院去世，而55歲的智障兒子則在葬禮當天死在家中，因此男子猜測，前屋主可能是在賣房子前將地下室封存。

然而，男子的發現卻引發了網友的熱議。有些人認為這個神秘的地下室可能是用來當作龍捲風的避難所，但更多人認為，這裡更像是一座性愛地牢。一位網友打趣道，「祝賀你發現了殺戮室。」另一位則說，「我們要假裝這裡不是性愛地牢嗎？它看起來就是啊！」