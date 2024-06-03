找到1萬人類屍塊！連環殺手獵殺同性戀少年　遺骸被燒毀敲碎難辨認

▲美國連環殺手鮑邁斯特（左）據悉已殺害數以千計的少年。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

美國印第安納州一座價值百萬美元的農場，最近被人發現居然是連環殺手鮑邁斯特（Herb Baumeister）的犯罪場所。警方在這片18英畝的農場中，尋獲一萬具人類遺骸，其中多數骨骼碎片屬於鮑邁斯特上世紀綁架、謀殺的十幾歲少年。

據《紐約郵報》報導，漢密爾頓法醫證實，當局1996年在鮑邁斯特的福克斯山谷農場（Fox Hollow Farm）發現的遺骸屬於1993年失踪的瓊斯（Jeffrey A. Jones）。

瓊斯是過去半年來第3位被確認身份的受害者。此前，已被當局確認的受害者分別有利文斯頓（Allen Livingston）和雷森德斯（Manuel Resendez）。利文斯頓在1993年8月失蹤時年僅27歲，雷森德斯則在1996年失蹤時34歲。鮑邁斯特被認為至少殺害了25人，但只有部分受害者的身分得以確認。

鮑邁斯特是一名擁有3名小孩的已婚男子，同時也是一名富有的商人。自1980年代起，這名男子就化名為「布萊恩·斯瑪特」（Brian Smart），在印第安納州中部的酒吧物色目標，並獵殺同性戀少年。

▲當局在鮑邁斯特的福克斯山谷農場發現大約一萬具人類遺骸。（圖／翻攝自X）

1988年，鮑邁斯特和家人搬進了福克斯山谷農場，並利用農場的廣闊空間與鄰近小路埋藏數千具腐屍，直到他十幾歲的兒子發現一個人類頭骨並交給母親，才揭開了這黑暗的秘密。

起初，鮑邁斯特的妻子阻止執法部門進入他們的農場搜索，但隨著越來越多不利證據浮現，她最終選擇與鮑邁斯特離婚。警方趁鮑邁斯特不在家時，對這座農場和房子進行了大規模搜查，最後尋獲多具受害者遺體。

1996年，警方對49歲的鮑邁斯特發出逮捕令後，他逃到了加拿大的安大略省，並在當地輕生。他並未在遺書中承認任何罪行，因此從未被正式指控謀殺。

目前，漢密爾頓法醫辦公室、聯邦調查局、印第安納州警方正聯同DNA專家和生物與人類學專家全力識別當局在福克斯山谷農場尋獲的遺骸。儘管不少遺骸早已被燒焦、壓碎，使得調查極具挑戰性，但執法團隊和法醫專家仍在努力篩檢和確認每一具遺骸的身份，希望為受害者家屬帶來慰藉和公正。