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川普加入TikTok！1天狂吸300萬粉絲　「不甩任內禁令」搶年輕選票

▲▼美國前總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲曾在任內禁止TikTok的美國前總統川普，最近開通了TikTok帳號，一天就吸引了300萬粉絲。（圖／路透）

文／中央社

可望代表共和黨參加美國總統大選的川普加入短影音社群平台TikTok才1天左右就吸引300萬名粉絲，然而他過去擔任總統期間曾試圖以國家安全為由禁止TikTok。

路透社報導，川普昨天決定加入TikTok，可能有助於在他第3度角逐白宮大位時接觸年輕選民。在11月5日總統大選之前，他與民主黨籍現任總統拜登的競爭十分激烈。

拜登的競選活動早已在TikTok上展開，目前擁有超過34萬名粉絲。不過拜登已簽署法案，如果中國母公司「字節跳動」（ByteDance）不撤資，將禁止這款有1.7億名美國人使用的應用程式。

川普昨天晚上在自己的帳號@realdonaldtrump發布一段影片，內容是他在紐澤西州紐瓦克（Newark）舉行的「終極格鬥冠軍賽」（UFC）賽事中向粉絲致意，已有超過5600萬人次觀看。

川普在聲明中說，他將「利用一切可用的工具直接與美國人民對話…」。

拜登今年稍早簽署法案，強制字節跳動在明年1月前出售TikTok，否則TikTok在美國面臨下架；字節跳動正向法院提出異議。白宮說，出於國家安全考量，希望看到終止中國對TikTok的所有權。

TikTok辯稱，不會與中國政府分享美國用戶數據，並已採取實質措施保護用戶隱私。

川普在擔任總統期間曾於2020年試圖禁用TikTok，但被法院阻止。他今年3月說，TikTok對國家安全構成威脅，但予以禁止會傷害一些年輕人，且只會讓科技公司Meta Platforms旗下的臉書（Facebook）更壯大；川普曾猛烈批評臉書。

川普在社群媒體上很活躍，在X平台有超過8700萬名粉絲，在他自創社群平台「真實社群」（Truth Social）上有逾700萬人追蹤，他幾乎每天都在「真實社群」發文。

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