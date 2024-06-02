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國際釣蝦競技賽登場！台、港、星28支隊伍PK　爭獎金12萬元

▲▼ 全亞洲最大釣蝦競技賽事。（圖／主辦單位提供）

▲全亞洲最大釣蝦競技賽事。（圖，下同／主辦單位提供）

記者施怡妏／綜合報導

全亞洲最大釣蝦競技賽事，「2024第一屆MLS國際釣蝦競技邀請賽」，今（2日）在台灣熱血開戰，來自台、港、星共28支隊伍、112選手同場競技，全力爭奪世界第一頭銜，在50分鐘內釣到最多蝦的隊伍，第一名可抱走獎金台幣12萬元。

由TSA台灣釣蝦文化發展協會主辦，MLS蝦戰天下、釣蝦樂協辦的本場賽事，今年特地邀請香港、新加坡組隊參賽交流。其中包含來自香港的蝦立方五湖、蝦立方四海、無双、蝦姥戰隊，以及新加坡的星光虎隊、Prawn Ace x ATC、蝦の屋 ✗ BnC 、肥哥蝦星聯隊等8支戰隊。

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值得一提的是，來自台灣的「無聲癡蝦戰隊」也將參賽，他們是熱愛釣蝦的聽障朋友，手語是他們互相交流的方式，也將在賽場上展現熱情與實力。

▲▼ 全亞洲最大釣蝦競技賽事。（圖／主辦單位提供）

▲▼ 全亞洲最大釣蝦競技賽事。（圖／主辦單位提供）

TSA台灣釣蝦文化發展協會藉由不斷地制定與改良更公平的釣蝦賽制，運用系統紀錄選手積分，保障選手權益，培育國際賽事選手。近年來已舉辦超過百場賽事，致力於推廣台灣釣蝦文化，推動亞洲國際賽事，讓各地愛好釣蝦人士，都能熱愛並積極參與釣蝦活動，讓釣蝦文化走向世界，讓更多人認識釣蝦這項運動。

協會理事長張林裕表示，釣蝦風氣席捲亞洲，它不單單只是休閒，更是一項競技項目！特別感謝網銀國際、華元食品、17LIVE、戰飲等企業冠名贊助本場賽事，共同推展釣蝦文化至全世界。

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