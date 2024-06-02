河北房價狂跌　25萬就能買到兩房一廳

▲張家口出現不少便宜的房源。（圖／翻攝華夏時報）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸房市低迷，河北省張家口市傳出6萬元人民幣（約25萬元新台幣）就能買到兩房一廳的套房，面積約60平方公尺（約18.15坪）。當地的房仲證實，歷經了好幾輪的下跌，目前的確有不少10萬元以下的房源，若是在2021年，這些房源的售價大概在20萬元左右。

根據《華夏時報》報導，張家口市的房仲陳娟（化名）表示，目前在張家口市下花園區，花6萬元的確可以買一套建築面積60平方公尺的兩室一廳，花8萬元（約34萬元新台幣）也能買一套78平方公尺（約23.6坪）的兩室兩廳。

陳娟提到，諸如此類的便宜房源，還有其他不少，也都是70年產權的正經樓房。

▼張家口下花園鄰近北京，但駕車仍要兩小時。（圖／翻攝華夏時報）



張家口距離北京大約193公里，如果坐高鐵從北京市清河站出發，高鐵大約40分鐘，就能到達張家口市下花園站。

陳娟指出，從北京來購房的人挺多的，譬如來自山東、內蒙古等地的家庭，獨生子女在北京工作，父母為離孩子近一點，在這裡安營扎寨，也有北京的老年人為到這邊度假而購房，還有一類，確實是在北京買不起房子，週末放假的時候，也想有個落腳的地方。

報導提到，當地一些房源經歷了幾輪市場的檢驗，房價被壓下去了，比如一套標價8.5萬元的房子，是在去年10月下旬掛牌出售的，最初價格10.5萬元，一個月內連降了兩次價。

陳娟說，這套標價8.5萬元（售價8萬元）的房源，如果在2021年，大概售價在20萬元左右。

中國區域經濟學會副會長兼秘書長陳耀分析，張家口房價大幅下跌在預料之中，冬奧會紅利本就是階段性的。城市發展要靠產業，張家口在房地產政策上不能簡單複製其他城市，應該拿出更具吸引力的政策。

▼從張家口搭高鐵前往北京車程約40分鐘。（圖／翻攝華夏時報）

