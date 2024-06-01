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中國官方大力度救市　5月地產銷售略有起色

▲房市,貸款,樓盤。（圖／CFP）

▲中國房市低迷。（圖／CFP）

文／中央社台北1日電

為了拯救房地產，中國央行在5月17日發布寬鬆力度空前的3大信貸政策。由機構發布的數據顯示，5月份，排名前100房地產公司銷售金額月增3.4%，已略有起色。

第一財經報導，第三方諮詢機構克而瑞5月31日發布的銷售數據顯示，5月份，排名前100的房企實現銷售操盤金額人民幣3224.1億元（約新台幣1兆4186億元），月增3.4%。

累計前5個月來看，百強房企實現銷售操盤金額年減約40%以上，但降幅縮小了2.5個百分點，連續4個月縮小。

中國官方5月17日推出大力度救市政策，其中有3項是央行推出的房地產金融政策：公積金貸款利率調降0.25個百分點，首購及第2戶房的自備款比例分別調降至不低於15%、25%，取消全國個人住房貸款利率下限；另一項則是設立3000億保障性住房再貸款，支持地方政府收購已建成未出售的商品房用作保障房。

多個城市陸續跟進調降購房自備款比例，一線城市如上海、深圳和廣州也在5月底釋出了2010年開啟限購以來最寬鬆的信貸政策，並進一步放鬆限購。上海及深圳的購房自備款降至20%，廣州降至15%，購房利率皆有調降。

不過，近日也有多家媒體指出，在「517新政」後，各地房市的諮詢量、帶看量熱度增加，但成交情況還沒有明顯的變化，因為不少屋主也加緊掛牌出售中古屋，使得整個房地產市場的競爭加劇，增加購房者的議價能力。

央視網5月26日引述專家表示，各種房地產優化政策對於市場信心提振有效果，但是政策效果的充分釋放還需要時間。

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