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快訊／09:27花蓮近海規模4.8「極淺層地震」　最大震度4級

▲中央氣象署發布最新地震報告。（圖／氣象署提供）

生活中心／台北報導

地牛翻身！根據中央氣象署地震測報中心資料，今天上午9時27分花蓮縣近海發生芮氏規模4.8地震，震央在花蓮縣政府南方21.2公里處，深度5.4公里，屬於極淺層地震。

氣象署指出，這起地震觀測到最大震度為4級，出現在花蓮縣磯崎。

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根據氣象署測報資料，震度4級地區為花蓮縣，震度2級地區為南投縣、宜蘭縣，震度1級地區為台東縣、台中市、彰化縣、桃園市、雲林縣、新竹縣、新北市。

資料來源：氣象署

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