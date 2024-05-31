搭車坐情侶中間！2人越過他「甜蜜交纏」　苦主傻了：我是play一環

▲網友搭地鐵坐情侶中間，結果被越過牽手。（圖／翻攝自微博／社死案發現場）

圖文／CTWANT

情侶曬恩愛常常能看見，但若太超過，可能會影響到其他人。一名網友就抱怨表示，搭地鐵時竟遇到情侶隔著他，手交纏在他大腿的上空。網友無奈地說，「想拉手也可以，直接和我說，我們換座位。」

原PO在微博表示，近日搭地鐵時，遇到一對情侶，由於自己剛好在兩個空的座位中間，豈料情侶居然越過他的腿，直接在他的腿上空拉手，讓他超傻眼。

原PO忍不住翻了好幾個白眼，「這個世界已經成這個樣子了嗎？這對情侶分別坐在我兩邊，然後非要越過我腿拉手手，寶寶你們感情好我理解，想拉手也可以，直接和我說，我們換座位，但你們選擇了越過我，我懂我也只是你們play的一環。」

原PO也忍不住傳訊向朋友抱怨，「我真的服了，遇見一對瘋癲情侶坐我兩邊，非要拉手。」從照片的視角可以看見，情侶檔的雙手靠當事人超近，人只要一站起來，幾乎馬上能碰到。

▲情侶手交纏在他大腿的上空。（圖／翻攝自微博／社死案發現場）

貼文一出引起討論，網友紛紛留言「你好，坐地鐵不用安全帶，請給我解開」、「你的手也搭上去，然後嘿一下往下按，坐個地鐵也要互相打氣，今天又是元氣滿滿的一天」、「或許只是想讓你尷尬，然後主動換位置，也不排除她們愛好特殊」、「沒禮貌的情侶不准搭地鐵」。

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