照顧弱勢！淡水公益園遊會做愛心　2公益團體獲贈20萬

▲▼ 淡水公益園遊會做愛心 。（圖／記者戴上容攝）

記者戴上容／新北報導

社會上許多弱勢兒童需要專業人士的幫忙，淡水第一信用合作社（以下簡稱淡水一信）於今1日下午，在淡水國民運動中心前廣場舉辦了一場盛大的「90週年親子公益園遊會」，希望大小朋友可以同樂，人們也能重視社會每個角落，淡水一信也慷慨捐贈20萬元予2個公益團體。現場吸引了眾多家庭參與，共度了一個充滿歡樂的週末午後。

淡水一信理事主席麥勝剛表示，淡水一信創立90年來，始終秉持著回饋社會的理念。此次園遊會是90週年系列活動的一部分，繼4月在淡水沙崙海岸舉辦淨灘活動後，再次以實際行動傳遞愛與關懷。麥勝剛強調，淡水一信不僅致力於金融服務，繁榮地方經濟，更希望通過各類公益活動，促進社會和諧、幸福。

活動現場設有豐富的兒童遊戲場，提供各式遊樂設施讓小朋友免費使用。舞台區則安排了多場精彩表演，包括兒童舞蹈、合唱團表演、年輕人的勁舞以及退休校長樂團的薩克斯風演奏。現場樂音繚繞，氣氛輕鬆愉快，孩子們在遊樂設施上奔跑嬉戲，笑聲不斷，讓家長們也享受了一個難忘的家庭時光。

此外，園遊會還設有超過20個攤位，包括美食、手工商品和親子DIY活動，吸引了大量民眾前來參觀購買。淡水一信以豐富的攤位內容和多樣的親子活動，為大家帶來了一個充實又愉快的下午。

在捐贈儀式上，麥勝剛代表淡水一信捐贈20萬元給新北市淡水區關懷弱勢協會和財團法人伊甸社會福利基金會。受贈單位的代表蔡錦賢理事長和何天元副執行長現場接受捐贈，並感謝淡水一信對公益事業的熱心支持，稱讚其為社會安定的幕後推手。