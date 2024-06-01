16歲高中輟學生缺錢…打工當詐騙集團車手　助坑婦人500萬這下慘了

▲▼ 16歲高中輟學生當詐騙集團車手遭逮 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北市一名63歲周姓女子誤信詐騙集團，遭詐500多萬元，警方和周女聯手，在林口一處公園逮捕了廖姓車手及鐘姓監控手，警方發現，這名車手竟然年僅16歲，是名高中輟學生，因為缺錢而出來打工，警查扣廖嫌身上的偽造工作證、手機、收據、印章、等贓證物，2人偵詢後皆依詐欺罪嫌移送新北地檢署，鐘嫌另涉毒品危害防制條例依法送辦。

警方調查，被害人周女(63歲)因於臉書平台上看到詐騙集團刊登的投資廣告，誆稱高額獲利、零風險等口號，便加入LINE投資群組，前後陸續面交及匯款遭詐達新台幣500多萬元。林口警得知詐團欲對周女再次行騙，立即由忠孝派出所及文林派出所聯手組成專案小組部署警力進行查緝。

5月31日上午10時許，警方於林口區中北三街一處公園，成功逮捕了涉案的廖姓車手及28歲鐘姓監控手，查扣廖嫌身上的偽造工作證、手機、收據、印章、等贓證物；另鐘嫌身上則查獲毒品安非他命、吸食器、K他命等違禁品。2人偵詢後皆依詐欺罪嫌移送新北地檢署，鐘嫌另涉毒品危害防制條例依法送辦。

林口警分局表示偵破詐欺案件需要投入大量警力，為了不讓幕後黑手逍遙法外，林口警透過派出所相互支援，形成區域聯防，全程掌控犯嫌動態，不僅要抓車手、監控手，後續也會持續溯源上游集團，保障民眾財產安全。