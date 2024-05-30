替代役男網路販毒遭美警逮捕　林佳龍：台美有合作非狀況外

▲外交部長林佳龍赴立法院進行業務報告。（圖／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

23歲的台灣籍男子林睿庠（RUI-SIANG LIN）涉嫌在暗網經營全球毒品交易平台，日前在入境紐約甘迺迪機場時遭到逮捕，由於他同時也是聖露西亞服役的外交替代役男，引發關注。外交部長林佳龍今（30日）上午指出，此次台美在調查過程有合作，並不是狀況外，只是因為在偵辦中無法先有動作。

林佳龍今天上午在立法院外交及國防委員會備詢時，國民黨立委馬文君關注，林男過境時被逮補，可見已經被掌握一段時間，不是剛犯案，同時，林男身為外交替代役男，是持公務護照代表國家，外交部是否啟動行政調查？且在申請時如何查核他的背景？林男派駐聖露西亞時，甚至還在警察學校擔任講師，此舉會讓邦交國覺得「太離譜了」。

林佳龍表示，未來一定要好好來做檢討，替代役男是內政部役政司來審查，但既然出去了，就代表國家；這次美國聯邦調查局與我國政府在調查過程有一些合作，並不是狀況外，只是因為在偵辦中，也不能有先有什麼動作，「不是報導後我們才知道」，而是在林男轉機過境時就已取得聯繫，全力配合偵辦。

馬文君指出，先前她詢問此事時，外交部是說不知道，這是兩種截然不同的狀況。她詢問，既然我國已事先知情，為何不是由我方採取動作？這很奇怪？林佳龍表示，這是美國的司法主權。馬則說，後續資料請外交部再提供給辦公室。