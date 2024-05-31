卓榮泰稱「還沒看條文」但要覆議　傅崐萁爆氣：對國會嚴重侮辱

▲卓榮泰赴立法院備詢，傅崐萁質詢。（圖／記者黃克翔攝）



記者崔至雲／台北報導

行政院長卓榮泰今（31日）首赴立法院進行施政方針報告並備詢，他在施政報告中，針對立法院通過的《立法院職權行使法》與《刑法》修正案，表示甚感遺憾，且後續會針對窒礙難行之處，依照憲法所定程序，尋求救濟。國民黨團總召傅崐萁質詢時問，請問是哪一條窒礙難行？卓則說，他還沒收到立法院的正式來文，因此還沒看到條文內容，傅則爆氣轟，連條文都搞不清楚就揚言提覆議，這是對國會嚴重的侮辱。

卓榮泰於施政報告時表示，兩週以來，就國會改革相關法案，許多國人提出質疑，以及針對許多條文內容有沒有違反權力分立、侵害人民權益、違反法令明確性、比例原則等，國人提出疑慮，儘管在國會內外已經窮盡可能，但還是無法改變結果，甚感遺憾。

卓榮泰表示，行政院是憲政機關，他必須忠誠的守護憲法，而依法行政當然就包含遵守憲法，因此，該修正案若有違憲，以至於窒礙難行之處，行政院會研議依照憲法所定程序，尋求救濟。

傅崐萁質詢則問，請問行政院哪裡窒礙難行？卓榮泰回應，實在非常抱歉，到現在為止，他們還沒收到立法院的正式來文，他們一定要看到條文內容仔細斟酌，「才能依據任何法令…」，但話還沒說完，傅崐萁打斷稱，身為行政院長，對國家發生的大事及立法院通過的條文，竟然說不瞭解內容條文，既然不瞭解內容條文，怎麼就說要提出行政院的覆議？連條文都搞不清楚就提出覆議，這無非是對國會嚴重的侮辱。

卓榮泰再表示，他說的是「行政院會依照憲法所定程序提出救濟」，但傅崐萁仍質疑，卓榮泰說對內容並不瞭解，又說要依照憲法提出救濟？且立法院通過的條文網路上都有，就算卓沒有上網的習慣，院長秘書也該及早告知，不要執政黨當家鬧事，為反對而反對。

傅崐萁再轟，卓榮泰不瞭解立法院修了什麼法，就率先表達要覆議，這對立法院非常不尊重。卓榮泰則說，兩院之間有正常與法定程序，他跟立法院長韓國瑜之間應該是公文往來，而不是飛鴿傳書。

