農機上路泥污路面頻傳　嘉義縣籲清潔後再上路...以免受罰

▲▼ 嘉義縣環保局呼籲農耕機具清潔後再上路 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣環境保護局常接獲民眾舉報農耕機具泥土污染路面情事，由於泥塊容易造成車輛打滑，影響用路人安全，環保局提醒代耕業者及農民田間作業結束後務必做好清潔再上路，除了避免路人打滑，也可減少泥塊風乾後造成的揚塵污染，希望代耕業者及農民具同理心，共同維護道路環境。

環保局指出，歷年農污熱區分布在大林鎮、溪口鄉、民雄鄉、新港鄉、六腳鄉、水上鄉、鹿草鄉、太保市及朴子市等地，為避免交通事故及環境污染發生，環保局已派員加強農污熱區道路巡查，也在農作收穫前辦理說明會，提倡農耕機具作業結束後，駛離農地前應將車體與輪胎清理乾淨再上路。

若查獲造成路面污染者，可依違反廢棄物清理法處行為人、管理人、使用人或施作土地所有人1,200元到6,000元罰鍰，路面泥塊若造成民眾騎車摔倒，污染者須擔負民、刑事責任，地主也須負連帶賠償責任。

為防止泥土污染路面，建議農民朋友以大型車輛搬運農耕機具，可避免泥土掉落於路面，農民若無大型車輛運送機具，應攜帶抽水馬達或加壓沖洗設備將車體泥土清洗乾淨，並攜帶平口圓鍬及大掃把等工具，將清理後的積土從路面移除，才能有效減少路面污染。