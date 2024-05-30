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金管會罰300萬元並令解職胡亦嘉　街口投信興訟敗訴

▲▼街口金融科技執行長胡亦嘉針7/21，針對最新服務託付寶對媒體進行說明。（圖／記者湯興漢攝）

▲金管會109年間認定街口投信有誤導投資人相信保證獲利等情，開罰300萬元，並令街口投信解除胡亦嘉的董事職務。（圖／記者湯興漢攝）

文／中央社

金管會109年間認定街口投信有誤導投資人相信保證獲利等情，開罰300萬元，並令街口投信解除胡亦嘉的董事職務。街口投信興訟，法院今認定金管會處分無誤，判決駁回。可上訴。

全案緣於，上線的「街口託付寶」主打民眾把錢放進託付寶，如同投資人購買街口投信發行的「街口多重資產基金」，預期年化增長率可達1.2%至2.5%，且還可隨時提領，引發諸多爭議，踩金融監督管理委員會紅線。

金管會於民國109年間做出處分，認為街口投信有以下重大缺失，包括廣告文宣使人誤信保證獲利及宣稱可快速買回，且未經內部簽核及董事會決議，即與他人合作提供基金墊款服務，提供給金管會的文件有未據實陳述及隱匿情形，且由胡亦嘉同一人同時代理董事長及總經理職務，追募街口布蘭特原油正2期貨ETF，未公平對待投資人等。

金管會認為街口投信嚴重誤導投資人，不利投資人權益保障，有礙公司健全經營，因此依證券投資信託及顧問法、期貨交易法及金融消費者保護法，作出處分並要求改善。

針對街口投信公司，金管會祭出罰鍰新台幣300萬元，予以警告處分、並限制公司不得受理投資人透過電子支付帳戶申購買回所經理的「街口多重資產證券投資信託基金」，也要求公司需對改善後的內部控制環境及執行情形出具會計師（不可委託財報簽證會計師事務所）專案審查報告。

在人員方面，金管會命令，解除街口投信董事胡亦嘉職務，並停止莊姓前總經理一個月業務執行。

街口投信不服，提起訴願遭駁回後，提起本件行政訴訟，請求撤銷原處分以及確認部分原處分違法，案件由台北高等行政法院審理。

法院今天認定，金管會原處分並無違誤，開罰及命令有理，街口投信主張無理由，判決敗訴，可上訴。

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