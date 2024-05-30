快訊／方仰寧落馬！　警政署副署長李西河接掌台北市警局長

記者張君豪／台北報導

警政署30日晚間緊急發布台北市警局局長人令，由副署長李西河升任。警政署表示：基於現階段推動治安工作需要，以有效發揮整體治安功能，台北市政府警察局局長職缺，經人評會送請內政部核定後，由警政署副署長李西河調任。

前任北市警局長張榮興在總統賴清德520宣誓就職當天升任警政署長，張榮興上任後允諾會儘快與中央、北市市長商討決定台北市警局長重要警職職缺，外傳警專校長方仰寧有望接任台北市警局長，但在綠營執政和北市藍營市長主政下仍充滿變數，警政署30日晚間公布台北市警局長人事命令，由副署長李西河接任。

▲警政署副署長李西河出任台北市警局局長。（圖／記者張君豪翻攝）

警政署指出，新任台北市政府警察局局長李西河是警大47期畢業，曾任保安警察第四總隊副總隊長、花蓮縣警察局局長、國道公路警察局、刑事警察局、台北市政府警察局副局長、保安警察第三總隊總隊長、刑事警察局局長及警政署副署長等職務，內、外勤職務歷練豐富，定能達成治安維護任務。

警政署表示，警察機關首長與重要幹部注重品德操守及領導統御能力，經由職務歷練，培育優秀警察幹部；其他相關重要警職職缺，警政署將以全國一致性原則通盤考量，適時檢討遴補。

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