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大陸 大陸焦點 特派現場

瘦弱男網購「日長3斤」豬飼料！賣家被問「1句」嚇壞急報警

歐姓男子網購動物用催肥劑。（圖／翻攝自微博）

▲19歲男子網購動物用催肥劑。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

機警商家拯救懵懂青年性命。中國大陸浙江一名19歲歐姓男子日前網購「動物用催肥劑」，事後傳訊店家詢問「能不能加牛奶喝」，嚇得店家趕緊報警，深怕一不小心出人命。

據《溫州晚報》報導，歐姓男子下訂號稱能「日長3斤」的動物用催肥劑不久，便詢問賣家：「人可以喝嗎？」並得到否定答案。未料，提供催肥劑的獸醫網幾天後又收到歐男訊息，內容更讓他們大驚失色。

歐男先劈頭問「能搭配牛奶喝嗎」？接著說「喝的暈暈的」，嚇得店址在廣州的獸醫網馬上報警，深怕歐男想不開，要喝催化劑牛奶做傻事。幸好，員警循線找到歐男住處並上門查訪時，歐男還好好的活在世上。

歐男向警方供稱，會購買單包1公斤重的「混合型飼料添加劑」，是因為自己長太瘦，因此上網尋找能增重的產品，並在偶然間看到「日長3斤」的豬用飼料添加劑，抱持斗膽一試心態下訂。

歐男雖強調，自己還沒把催化劑吃下肚，但還是遭到員警的批評教育，得知弟弟差點做傻事的歐哥，更罵：「你想長胖點不要吃豬吃的呀！」

飼料添加劑通常含有維生素、微量元素、胺基酸、非蛋白氮、脂類添加劑，或是生長促進劑、有機酸製劑、酶製劑、微生態劑等，即使是牲畜也必須控制食用量，一旦銅、鋅攝取過多，將導致中毒甚至死亡。

◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995

◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925

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