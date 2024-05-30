軍演有無提前通報美國？　陸國防部反問：為何要事先溝通

▲大陸國防部新聞發言人吳謙。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／北京報導

解放軍「聯合利劍-2024A」軍演有無提前通報美國，是否影響美中軍事互信，引發外界關注。對此，大陸國防部今（30）日反問「我們為什麼要事先與美國溝通」，並敦促美方以實際行動為兩軍交流營造和平氛圍。

在今日的大陸國防部例行記者會上，發言人吳謙被問到是否事前通報美國對台軍演一事。他指出，台灣問題純屬中國歷史，不容任何外部干涉，美方應停止與台官方往來和軍事聯繫，停止干涉中國內政，以實際行動為兩軍交流營造和平氛圍。

至於大陸國防部長董軍是否會在香格里拉對話會期間，與美國防長奧斯汀舉行會晤。吳謙表示，已經發布了董軍部長出席資訊，後續將根據進展適時介紹相關情況；中方認為，中美兩軍高層保持戰略溝通，有利於穩定兩軍關係，增進相互瞭解，中方對此持開放態度。

另外，美國國務院日前針對軍演一事，強烈呼籲北京當局保持克制。對此，吳謙表示，台灣是中國的一部分，怎麼解決台灣問題是14億多中國人民自己的事，不容美方指手畫腳。

吳謙最後指出，停止一切台獨分裂行徑，停止勾連外部勢力挑釁，才是真心緩和台海局勢，祖國統一，人心所向；解放軍以行動說話，始終做打獨促統的先鋒隊。