社子島毒蛇亂竄！民宅內翻箱倒櫃抓蛇影片曝　戶外捕獲雨傘節

記者劉人豪／台北報導

台北社子島傳出有人在八段的堤防附近工廠放蛇，當地里長也證實的確有此現象，昨天就有兩隻蛇跑進民宅被抓到，動保人員出動抓蛇的畫面30日曝光，里長也強調，如果抓到是誰放蛇的話，除了重罰之外另會公布身分。

▲▼有人在社子島放蛇，動保人員出動抓到雨傘節。（圖／富洲里里長陳惠民提供）





影片中可看到，動保人員抓到蛇時，蛇還纏著延長線不放，另名動保人員將蛇尾巴鬆開後，才順利將蛇捕獲。動保人員指出，這種蛇可能是爬牆上來，牠的攀爬能力很好。另外動保人員也在戶外抓到雨傘節，超大的雨傘節讓捕捉人員都說「頭都流汗了」。

富州里里幹事吳冠廷指出，近來有蛇跑進民宅內的狀況，於是請動保人員協助，前往民宅抓蛇，為了把蛇引到能看到的地方，除了移動家具等外也使用掃把來誘捕。

▲另外還抓到臭青母。（圖／富洲里里長陳惠民提供）

富州里長陳惠民表示，有聽過2018年時有宗教團體在放蛇，但不確定是哪個宗教團體，早期還是放沒有毒的蛇，不知道最近為什麼開始放毒蛇，大部分是眼鏡蛇，青竹絲，雨傘節也都有，而且都是凌晨2、3點來放，監視器也都拍不到。

▲▼有蛇闖進民宅。（圖／富洲里里長陳惠民提供）

陳惠民說，目前知道有一些狗有被蛇咬到，人的部分目前還沒聽說有被咬到，而且這些毒蛇都是外來種，沒人來放的話根本不會出現，如果知道是哪個宗教團體的話就會重罰並且公布，他並批評，「聽說宗教團體還說加持過不會咬人，那拿去家裡放就好了，為什麼放社子島」，且現在天氣又熱，蛇活動力也比較大，昨天就抓到兩隻跑到民宅的蛇。