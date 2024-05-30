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社會 社會焦點 保障人權

快訊／苗栗議員銀樓被搶！4匪逃4hrs台中落網　63枚金戒剩40枚

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣議員曾美露經營的銀樓昨（29日）晚遭佯裝買金飾搶匪犯案、得逞63枚金戒指，苗栗警方漏夜不眠不休追緝，發現搶匪搭上製造「斷點」的賓士車增加查緝難度，警方以車追人，案發後4個小時，即在國道3號台中市清水服務區逮捕4名嫌犯，起出40多枚金戒指，警方正釐清犯案動機、其他戒指的去向。

▲苗栗縣議員銀樓被搶案，警方案發4小時迅速逮4嫌，圖片為為首的張姓嫌犯犯案過程 。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲苗栗縣議員銀樓被搶案，警方案發4小時迅速逮4嫌，圖片為為首的張姓嫌犯犯案過程 。（圖／記者楊永盛翻攝）

曾美露在公館鄉鬧區大同路開設的「金盈銀樓」，昨晚7點多被佯裝挑選金戒指的男子行搶，歹徒未蒙面進入銀樓，藉口挑選金戒指給父母，趁曾議員低頭在計算售價空檔，將放置玻璃櫃上整盤63枚、市價近90萬的金戒指後，跳上店門口接應的白色BMW轎車後逃逸。

▲▼苗栗縣議員銀樓被搶，警方4小時後速逮4名搶匪 。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲苗栗縣議員銀樓被搶案，警方案發4小時迅速逮4嫌 ，起獲部份被搶金戒指。（圖／記者楊永盛翻攝）

警方專案小組調閱路口監視器，發現犯案轎車早在搶銀樓之前，先在苗栗市竊取其他車牌，可能急著犯案，後車牌沒有鎖緊下垂，停在銀樓門口時，有民眾好奇詢問、並拍下照片。

▲▼苗栗縣議員銀樓被搶案，警方案發4小時迅速逮4嫌 。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲苗栗縣議員銀樓被搶案，警方案發4小時迅速逮4嫌，左2為接應賓士轎車，右2為犯案BNW轎車 。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲▼苗栗縣議員銀樓被搶案，警方案發4小時迅速逮4嫌 。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲苗栗縣議員銀樓被搶前，嫌犯懸掛的行竊車牌歪斜被民眾拍照 。（圖／記者楊永盛翻攝）

據指出，嫌犯一路沿台6線往國道1號南下逃逸，然後在銅鑼交流道附近空地，再搭上同夥接應的白色賓士轎車，警方漏夜調閱監視器、國道ETC門架等資訊，案發後4小時，今（30日）天凌晨在清水服務區逮捕張姓男子（32歲）為首的4名嫌犯。不過，嫌犯初步供稱，犯案後先到台中變賣部份黃金得手21萬，被警方查獲時身上尚有40多枚戒指，警方正訊問犯案動機、分工細節，並設法追回被變賣的金飾。

苗栗警分局副分局長徐文明說，警方案發後1小時內即鎖定下手行搶的張姓（32歲）男子涉嫌重大，今天凌晨0時6分餘，在國道3號清水服務區停車場查獲張嫌及其同伙楊姓（31歲）、劉姓（31歲）及李姓（24歲）等4人蹤跡，立即壓制逮捕，現場並取獲遭搶的金飾44只（約6兩餘）、變賣金飾後贓款21萬餘元及手機5支等贓證物，全案將依竊盜及搶奪罪嫌移送苗栗地方檢察署偵辦並建請羈押。

▲▼苗栗縣議員銀樓被搶，警方4小時後速逮4名搶匪 。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲苗栗縣議員銀樓被搶，警方4小時後在清水服務區速逮4名搶匪 。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲▼苗栗縣議員銀樓被搶，警方4小時後速逮4名搶匪 。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲苗栗縣議員銀樓被搶，警方4小時後速逮4名搶匪 。（圖／記者楊永盛翻攝）

警方調查，張嫌及楊嫌為逃避警方查緝，犯案前先在台13線苗栗段竊取自小客車車牌懸掛在犯案用車輛，隨後駕駛該車前往公館鄉的金飾店，由張嫌佯稱需購買金飾，在店家提供金飾供其挑選之際，趁店家不及防備隨即搶奪金飾離開，得手後由楊嫌駕駛車輛在路邊接應，再逃往銅鑼方向與劉姓及李姓同伙會合駕車另一車輛逃往臺中逢甲地區，警方接獲報案立即調閱相關監錄影像，經確認犯嫌身分後並以車追人，在國道3號清水服務區停車場發現張嫌等4人蹤跡，全案在發生短短4個多小時即宣告偵破。

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