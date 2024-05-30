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明年過年放9天！2025年行事曆出爐　3天以上連假有6個

▲開心,生活,星座,運勢。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲2025年總放假日數為115日，補班日只有一天，民眾可開始準備明年排假了。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

文 ／數位內容部／今周刊

行政院人事行政總處（人事總處)尚未公布2025年行事曆，但不少民眾已準備定2025年寒假、過年機票，安排旅遊去！推估核定114年（西元2025年）政府行政機關辦公日曆表，總放假日數115日。

其中3日以上連續假期有6個，分別為228紀念日（3天）、國慶日連假（3天）、中秋節連假（3天）、端午節連假（3天）、清明節連假（4天），以及農曆春節連假（9天），補班日只有1天，為2/8(六)。

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明年過年放9天！2025年行事曆搶先看…3天以上連續假期有6個「開始排休囉」

其中，今年中秋節跟國慶日相當接近，民眾也可以考慮中間請假3天，變成1個9天的連假 !

看完2025年連假日後，準備好明年排假了吧！

行政院人事行政總處（人事總處)尚未公佈114年政府行政機關辦公日曆表，推估2025年行事曆中，總放假日數為115日，並有6個3天以上的國定假日，包含農曆春節連假（1/25～2/2）、228紀念日（2/28～3/2）、清明節連假（4/3～4/6）。

5/1勞動節、端午節連假（5/30～6/1）、中秋節連假（10/4～10/6）、國慶日連假（10/10～10/12）。

小年夜1/27彈性放假，2/8(六)需要補班

其中，除夕前一天小年夜1/27彈性放假，因此農曆春節連假後的2/8(六)需要補班。

經統計未來4年，除115年無調整放假及補行上班情形外，其餘年度均調整1次，且均為除夕前1日。

▲▼ 。（圖／）

▲圖／凱哥寫程式授權 (https://calendar.talllkai.com/2025)

2025年學生寒假時間、暑假時間為何時？

而教育部尚未公告2025學校行事曆，按法規規定，寒假上限21天、暑假上限為60天，如以最高寒假連假、暑假連假上限來推算，2025年高中、國中、國小學校寒假，可能落在1/13(一)至2/2(日)，共放21天，而暑假連假日期推估為6/30(一)至8/29(五)共放60天。

2023年因彈性調整放假及補行上班次數達6次，各界多所討論，贊成及反對意見兼具，經徵詢相關機關及參酌各界所提意見後，考量農曆除夕及春節係國人最重視的民俗節日，民族掃墓節具有慎終追遠之特殊意涵，又為與國際金融市場接軌，減少對股匯市的影響，並紓解交通運輸量能，爰修正「政府機關調整上班日期處理要點」第4點及第5點規定，將彈性調整放假的範圍。

2024年由「應放假之紀念日及節日」調整為「除夕前一日」及「兒童節及民族掃墓節」；補行上班原則由現行「提前於前一週星期六」，調整為「當週或次一週星期六」，以落實週休二日意旨。

本文不授權媒體夥伴

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