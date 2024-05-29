必勝客又在皮！夢幻聯動「庫洛魔法使披薩」　員工傻眼：想搞走多少人？

▲必勝客與動漫「庫洛魔法使」聯名，推出「夢之鑰匙芝心披薩」。（圖／翻攝PTT、X）

圖文／CTWANT

知名連鎖披薩店「必勝客」不停推出怪奇新口味吸眼球，像是香菜皮蛋豬血糕披薩、幽靈腸粉鳳爪披薩、芝心雙粿草仔龜披薩等，讓網友都紛紛驚喊「義大利要宣戰了吧」。近日則又傳出將與動漫「庫洛魔法使」聯名，推出「小櫻魔杖」造型披薩，對此有員工不禁苦嘆「確定要這樣搞走更多工讀生和幹部？」

有網友於近日在臉書粉絲專頁「靠北必勝客」發文指出，「公司真的瘋了，繼去年與巨人聯名，紙盒加披薩，今年換跟庫洛魔法使聯名」，他一開始覺得若是做守護庫洛牌的太陽封印之獸小可，難度還不至於太高，但是當他一看到主配原物料是長長的德國腸，則直呼「哇咧，做小櫻或是那支魔法棒難度都很高誒，必斷貨公司高層你們確定要這樣搞走更多工讀生和幹部？」

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隨後商品型錄也曝光，可看到上面有「庫洛魔法使套餐」，餐點包括內餡是抹茶紅豆的「小可包」、小櫻所拿的「夢之鑰匙」造型芝心披薩，其外觀還原度超高。

對此，有網友紛紛留言「這我真的一定會點欸」、「庫洛魔法使迷一定買爆啊」、「我覺得小可包會走鐘」、「員工在靠北，但非員工很期待」、「員工抱歉了，但這個我想吃看看」，也有一派說「找個《中華一番》那種只要加特別的料就有梗的合作不好嗎」。

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