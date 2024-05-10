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社會 社會焦點 保障人權

北市議員參訪刑大數位科技戰情中心　秦慧珠舉空拍機攔截槍超搶眼

記者邱中岳／台北報導

北市政府警察局為提升治安效能，積極推動「科技建警」政策，於2023年3月成立「數位科技戰情中心」，整合各項科技偵查資源，以大數據分析犯罪趨勢，並運用智慧科技進行精準打擊，北市議會警政衛生衛生委員會由召集人秦慧珠議員及李傅中武議員帶領委員會議員考察，9日前往北市政府警察局參訪「數位科技戰情中心」，考察中心運作狀況。

北市刑大表示，數位科技戰情中心的成立背景、功能及效益。張榮興表示，隨著科技日新月異，犯罪手法也更加多元複雜，傳統的偵查方式已難以有效因應。因此，北市警局決然成立「數位科技戰情中心」整合團隊力量及情資。

▲▼▲北市議會警政衛生委員會委員前往北市刑大參訪，參觀數位科技戰情中心。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲北市議員前往北市刑大，參觀數位科技戰情中心，議員秦慧珠奮力舉起體積龐大的空拍機攔截槍。（圖／記者邱中岳翻攝）

戰情中心主要運用錄影監視及車辨系統、警用無人機空拍及員警蒐證畫面等影像資訊，提供指揮官即時畫面，並導入智慧影像及數位證物分析等科技偵查工具，搭配數位鑑識實驗室與犯罪資料庫「數位科技偵防情資整合系統」，以大數據分析集團性案件幕後網脈，挖掘潛在情資，透過科技的力量大幅提升偵查效能。

數位科技戰情中心成立迄今已發揮具體成效，近年來陸續偵破毒品咖啡包工廠、安非他命製毒工廠、大麻走私及槍擊案等重大刑案。以最近的案件來說，2024年2月29日本市北投區發生銀樓強盜案，警察局立即開設戰情中心指揮北投分局、刑警大隊及鑑識中心協同偵查。

▲▼▲北市議會警政衛生委員會委員前往北市刑大參訪，參觀數位科技戰情中心。（圖／記者邱中岳翻攝）

主要利用科技手法分析歹徒逃亡路線，由北至南一路追查，最終在高速公路將其查緝到案，該案由戰情中心開設12小時內迅速破案，發揮重大功效，議員團在參訪考察後對於「數位科技戰情中心」的運作狀況感到滿意。

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