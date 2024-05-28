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十大傑出救護技術員獎項出爐　桃園興國分隊許育豪勇奪季軍

▲桃園消防局第二大隊興國分隊高級救護技術員許育豪參加今年全國十大傑出救護技士員評選，獲得季軍殊榮。（圖／桃園市消防局提供）

▲桃園消防局第二大隊興國分隊高級救護技術員許育豪參加今年全國十大傑出救護技士員評選，獲得季軍殊榮。（圖／桃園市消防局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市消防局推薦第二大隊興國分隊高級救護技術員許育豪，參加2024年全國十大傑出救護技士員評選，與來自全國優秀救護同仁競爭下勇奪季軍殊榮，消防局指出，十大傑出救護技術員獎項由台灣急診醫學會邀集緊急醫療救護專家、消防署官方代表共同遴選，評分標準包括救護事蹟或災難處理、救護教育、品管研究、其它特殊貢獻等項目，該獎項已連續辦理逾10年，是緊急救護界中最具指標性的榮耀之一。

消防局表示，今年35歲的許育豪投入警消工作已有4年，目前任職於消防局第二大隊中壢興國分隊分隊長，該分隊月平均救護量近500件，繁重勤務非沒有引起其倦怠，反而更激救護熱忱，在各個面向均有亮眼發展。許育豪積極執行氣管內管插管、給予急救藥物等高級心臟救命術與12導程心電圖，曾參與共計17位到院前心肺功能停止患者經急救後成功康復出院，6位急性心肌梗塞患者及時接受治療。

此外積極於分隊推動救護團隊資源管理（TRM），使救護出勤團隊更有效率，並將此成果推及所屬大隊。許育豪也是國內外救護競賽常勝軍，2022年參加馬來西亞第四屆院前救護錦標賽（4th National Pre Hospital Care Championship 2022）獲得第1名佳績，去年參加亞洲急診醫學會於菲律賓舉辦ACEM EMS COMPETITION獲得第3名，評審及觀賽者對於擔任隊長的許育豪表現均印象深刻且讚譽有加。

▲桃園消防局第二大隊興國分隊高級救護技術員許育豪積極執行氣管內管插管、急救藥物等高級心臟救命術。（圖／桃園市消防局提供）

▲桃園消防局第二大隊興國分隊高級救護技術員許育豪積極執行氣管內管插管、急救藥物等高級心臟救命術。（圖／桃園市消防局提供）

許育豪在精進救護技術同時也積極參與學術研究，曾於2022年馬來西亞研討會EMS SEA TRIPARTITE SYMPOSIUM獲得口頭論文發表，全程以英文演說，而2023年與醫療指導醫師共同所撰論文更獲刊美國急診醫學期刊AJEM，表演亮眼國際。許育豪優異表現曾於去獲得消防署特殊績優救護人員，還獲2024年度全國十大傑出救護技術員獎殊榮。

許育豪得知獲獎謙虛指出，參與救護競賽教學，是自我精進的最佳途徑，不但可提升救護學識、技能及急救品質，還能將所學與熱情帶給同仁，最終回饋給每一位患者，這是身為救護人員最大的肯定。

消防局長龔永信表示，對消防同仁許育豪能在緊急救護方面用心付出與優異表現，能獲獎是實至名歸，希望藉此鼓舞第一線救護同仁士氣，期許同仁能以許育豪為標竿努力看齊。

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