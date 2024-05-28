「我撿到一隻鳥」台東民眾送派出所　竟是鳳頭蒼鷹幼鳥

▲救援落難保育類鳥類「鳳頭蒼鷹」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

「我撿到一隻鳥」，28日上午7時許，有位熱心民眾抱著保麗龍箱走進關山警察分局鹿野分駐所，並向值班警員報稱「在路旁撿到一隻鳥類，應該是保育類的」，警員葉姵辰以手機拍下後，運用智慧搜尋功能，確認是隻「二級保育類動物鳳頭蒼鷹」，於是立即通報駐點於池上「野灣野生動物保育協會」，隨後交由工作人員王時瑋帶回進行詳細診療。



住在鹿野地區的王姓民眾，於28日早晨自富岡漁港附近釣完魚，驅車回程的路上，富岡客運碼頭邊，發現一隻鳥在地上掙扎，停下並以保麗龍箱裝盛，一路直送鹿野分駐所。

值班警員葉姵辰看到民眾抱著箱子走進所內，經詢問後得知上情，並以手機拍下該隻鳥類，經過手機智慧查詢功能得知，落難的鳥類為「二級保育類動物鳳頭蒼鷹」。員警除感謝熱心撿拾的民眾外，並立即以電話通知駐在池上的「野灣野生動物保育協會」

這隻鳳頭蒼鷹的活動力及狀態看起來並不樂觀。所幸該協會工作人員王時瑋，正好由臺東市開往池上路上，約莫10分鐘就抵達警所。初步檢查後，再次確認鳥類身分，隨即帶返協會做進一步的檢查及治療。

經獸醫師檢查後得知，該隻幼鷹體太差、營養不良、貧血、雙腳小腿曾骨折癒合中變形，透過外科手術治療可能性低，若不處理未來高機率無法正常使用，之後會再進一步評估。

關山警察分局表示，該隻「鳳頭蒼鷹」經工作人員檢視後，應為尚在哺育的幼鷹，疑似由鳥巢重摔至地面，感謝熱心民眾的協助，讓牠有機會重返天際。於此提醒民眾，若撿拾到保育類動物，可交由警察代轉相關保育單位，或撥打「野灣野生動物保育協會」電話089-862368、0972-799053110請求協助。