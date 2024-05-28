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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

立法院外聚集超過8000人！3學生上台：不分顏色政黨上街抗議

▲▼立法院外聚集超過8000位民眾。（圖／記者黃克翔攝）

▲立法院外許多民眾聚集抗議。（圖／記者黃克翔攝）

記者張乃文／台北報導

「國會改革法案」審議進入尾聲，4天院會過程中，院會外都聚集大批民眾、更串聯15縣市舉行「青鳥行動」抗議活動。今（28）日也有3名學生代表上台發言，一名學生表示，不僅是這次的藐視國會，希望未來遇到任何不合理的事情，不分顏色政黨，大家都可以一同上街抗議。對於現場人數，主辦單位宣布，已經突破8000人。

「青鳥行動」今日於濟南路、青島東路兩處架設舞台，主辦單位宣布，現場已經突破8000人。而立法院旁的基督教長老教會濟南教會也提供物資給參與集會的民眾。牧師陳明輝說明，長老教會自行提供鹹粥，自己採買處理，因為天氣較涼一些，若有熱食提供給民眾，身體也會較舒服。

另外，若有熱心民眾捐贈的其餘熱食，陳明輝表示，上午有油飯、米粉及漢堡等約500份，也都一律派發出去。他說明，鹹粥部分預計今天供應4000份，直到食材用完為止。

▲▼立法院旁長老教會濟南教會供應熱食。（圖／記者張乃文攝）

▲立法院旁長老教會濟南教會供應熱食。（圖／記者張乃文攝）

「青鳥行動」除了公民團體上台短講外，有學生代表也上台發表想法。一名北一女高三學生表示，自己站在是關心台灣的政治，台灣史本身是一部反抗的歷史，有許多的前輩打拚，才有現在的民主自由，包括現在在這也是為台灣的歷史寫下新的一頁。

另外一名學生代表則說，自己是一名學生、也是綠黨志工，參與現場的大家都有各自的興趣和理想，但今天在這都是為了同一個訴求「沒有討論、沒有民主」正因為民主的多元、包容異質性，才能共同在這表達我們的訴求，希望不僅是這次的藐視國會，若未來遇到任何不合理的事情，不分顏色政黨，我們都可以一同上街抗議。

▲▼立法院外聚集超過8000位民眾。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼立法院外聚集超過8000位民眾。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼立法院外聚集超過8000位民眾。（圖／記者黃克翔攝）

▲立法院外聚集超過8000位民眾。（圖／記者黃克翔攝）

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