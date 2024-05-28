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北市警察局長人事「2天內確定」　蔣萬安曝：內政部昨已提供人選

▲▼台北市長蔣萬安赴市議會備詢。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市長蔣萬安赴市議會備詢。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

總統賴清德520就任後，台北市警察局長張榮興23日升任警政署長，外傳台北市警察局長懸缺將由警專校長方仰寧接任，但張至今尚未派任新任台北市警察局長，目前職務暫由副局長代理。台北市長蔣萬安28日表示，內政部長劉世芳27日晚間已有致電並提供幾個警察局長人選，而他將於2天內了解人選背景、熟不熟悉警政業務後做確定。

蔣萬安28日下午赴市議會備詢，國民黨台北市議員王欣儀詢問，近期台智光案吵得沸沸揚揚，也爆出多起警員風紀問題，加上近期陳抗再起，現在警政治安群龍無首；從2011年至今歷經5任市警局長，全部都是任期無縫接軌，但張榮興自從高升警政署長後，至今已有近一週沒有警察局長，一直由副局長代理，到底是怎麼回事？

王欣儀提及，先前媒體披露，外傳方仰寧要接警察局長，且聽說要到7月才能確定，到底有無此事？中央目前有無拿名單來向北市協調？蔣萬安回應，27日晚間內政部長劉世芳有打給他，並談到警察局長人事案，內政部有提供幾個人選，而自己也說會盡快確定，不可能拖到6、7月，希望雙方有共識，盡快確定人選。

王欣儀追問，劉世芳是否已經擬派名單，蔣需要花多久時間思考？蔣萬安說，劉有附上相關人選的經歷，而自己則希望對方給一些時間，去了解每個人選的背景與台北市淵源、熟不熟悉警政相關業務，「我想2天內，希望可以跟內政部做確定。」

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