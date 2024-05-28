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獨／巴黎必吃馬卡龍台中開幕　神秘貴婦豪砸15萬...買千顆送人

▲PIERRE HERMÉ馬卡龍。（圖／記者游瓊華攝）

▲PIERRE HERMÉ馬卡龍台中咖啡概念店開幕，地點位在新光三越。業者透露，下一步將進軍台南。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

法國巴黎必吃、被稱為「馬卡龍界愛馬仕」的PIERRE HERMÉ，日前在台中新光三越開設CAFE門市。PIERRE HERMÉ商品價格不斐，光是一顆馬卡龍就要價130元，CAFE開幕當天現場也吸引消費者排隊搶買。業者透露，台中消費者平均客單價普遍都比台北高，還有貴婦臨櫃購買，一口氣包下1100多顆馬可龍、花了共計15萬元購買送人，幾乎將店內馬卡龍掃光，同仁也趕緊補貨。

▲PIERRE HERMÉ馬卡龍。（圖／記者游瓊華攝）

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▲PIERRE HERMÉ馬卡龍一顆要價130元，但消費者仍趨之若鶩，排隊搶購。（圖／記者游瓊華攝，下同）

PIERRE HERMÉ先前在台北、台中開設快閃店，其中台北快閃店就賣出1天1萬顆的驚人業績，之後在台中快閃店成績也不惶多讓。此次台中咖啡概念店在新光三越開幕，主廚、靈魂人物PIERRE HERMÉ也親自到場剪綵，業者透露，下一步計畫進軍台南，讓南部消費者也有機會品嚐到殿堂級甜點。

▲PIERRE HERMÉ馬卡龍。（圖／記者游瓊華攝）

業者透露，台北首次快閃店單月就締造千萬業績，讓巴黎總店見識到台灣人的驚人消費能力，單筆消費萬元，購買來贈送親朋好友的消費者不少，但普遍來說，台中人的客單比台北還要來得高，曾經有臨櫃的貴婦消費者，在未預訂狀況下，一口氣下訂1100多顆，將近15萬元，幾乎將櫃位馬卡龍掃光，同仁花了2個小時包裝之外，也緊急補貨。

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