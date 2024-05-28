讓喵星人顧家慘了！誤觸感應式電爐險火燒厝　高雄女下場出爐

▲貓咪示意圖，非當事案件。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄洪姓和陳姓閨蜜在家養了4隻貓咪，去年1月間，洪女和陳女到北部旅遊，卻沒有將4隻喵星人關在籠子內，結果貓咪跳到感應式爐子上，誤觸開關，導致爐子加熱引燃旁邊物品冒出火煙，所幸房子的灑水設備啟動才沒有釀成大禍，法院審理後依公共危險罪後嫌判陳女拘役30日，得易科罰金。

判決指出，發生火災的是洪女的房子，陳女同住一起，兩人在家中養了4隻貓咪，去年1月6、7日洪女和陳女到宜蘭、台北旅遊，只留下4隻貓咪「顧厝」。

去年1月8日下午1時許，4隻貓咪的其中1隻突然跑到家中廚房，誤觸感應式爐具的開關，導致爐具啟動，爐子上又有金屬製網子瞬間被加熱，造成爐子旁易燃物品燃燒冒煙，所幸房子的自動感應灑水設備及時啟動，火勢才沒有蔓延。

消防局獲報後出動7車14人前往，發現現場燃燒爐具，消防人員到達現場已由大樓自動灑水設備作動撲滅，無人受傷受困，消防人員並於現場向周邊住戶進行防火宣導。

但事後洪、陳兩人仍被警方移送，檢察官偵查後認為依兩人的智識與經驗，應知道放任飼養的貓在屋內跑動跳躍，可能誤觸火源或電器設備卻未注意而致災，因此偵結後依公共危險罪將兩人提起公訴。



法院審理時，洪女坦承犯行，由法官另行簡易判決，陳女否認犯行，辯稱火災可能不是貓兒引起的，但法官認為陳女身為飼主，在離家時沒有圈禁貓隻或隔絕貓隻與感應爐接觸或將之寄養、明顯有過失，因此依公共危險罪判處她拘役30日，得易科罰金，全案可上訴。