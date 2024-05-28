以蟲治蟲！河南這地方放出「41億隻益蟲」　「吸乾」害蟲胚胎

▲湖南桂陽縣有一支「益蟲護衛隊」，用以蟲治蟲的方法取代農藥。（圖／翻攝自紅網時刻）

圖文／CTWANT

現代人除蟲主要仰賴化學農藥，但「以蟲治蟲」的方式成為更有力的武器。中國湖南省桂陽縣就有一支特別的「益蟲護衛隊」，由於近日氣溫稍高，不少害蟲伺機出動，民眾便放出41億隻「益蟲衛士」開始「蟲口奪糧」保衛戰，保護農田好增加收成。

據《紅網時刻》報導，桂陽縣煙草公司和平煙葉生產收購站的高級技術員鄺曉華，帶領技術人員為農民送來一張張赤眼蜂卵卡，放在各類農作物莖稈上，等待孵化成赤眼蜂。雖然身長不到1毫米，卻是生物防治領域的「尖兵」，是稻縱捲葉螟、玉米螟、斜紋夜蛾、煙青蟲等害蟲的寄生性天敵。

赤眼蜂能夠準確快速找到害蟲卵，在害蟲卵內產卵，吸食卵內營養生長，成熟後破殼而出，讓害蟲卵死亡，達到生物預防的目的。事實上，赤眼蜂的寄主範圍非常廣，能寄生400多種農林害蟲的卵，是目前應用面積最廣、防治效果最好的天敵昆蟲之一。在25度的條件下，大約12天時間，赤眼蜂就可以繁殖一代，在田地間循環，將害蟲消滅在胚胎時期。

▲41多億隻益蟲在胚胎期就把害蟲「吸乾」。（圖／翻攝自紅網時刻）

報導指出，桂陽縣實施「以蟲治蟲」、「性誘治蟲」等系列農作物病蟲害綠色防控技術，田間地頭懸掛的「燈籠」裝置，是一種誘捕器，不但可以讓害蟲自投羅網，還能實際監測害蟲密度。

桂陽縣根據病蟲多年發生特徵和趨勢，準確掌握害蟲動向，分時段和階段建立起「益蟲護衛隊」生物防治網，今年放飛蚜繭蜂、赤眼蜂、蠋蝽、益蝽、異色瓢蟲等寄生性、捕食性天敵昆蟲41多億頭，農業防控面積60多萬畝。

延伸閱讀

▸ 家裡有錢不炫富？她曝朋友衣服不超過600元 過來人：怕被盯上

▸ 台中大坑最親民步道「爆發蟲蟲危機」！黃綠色毛毛蟲大軍湧現 專家籲：放牠一條生路

▸ 謝和弦懸賞52萬「地下秩序解決」揪酸民 他不滿愛女被詛咒釣出鳳梨4字回應