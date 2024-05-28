郭書瑤被控惡鄰「藝人私下反差大」是常態？網有感：終究會爆出來

▲郭書瑤過往形象不錯。（資料照／記者周宸亘攝）

記者曾筠淇／綜合報導

郭書瑤出道以來，形象甜美親切，不料日前卻被爆料「惡鄰行徑」，一年下來欠了4萬9000多元的管理費，且包裹只簽收卻不領取。對此，就有網友不禁感到好奇，藝人檯面上、私下形象「反差很大」是常見的狀況嗎？貼文曝光後，引發討論。

男網友在Dcard上，以「藝人私下跟形象反差很大常見嗎」為標題發文，提到他得知郭書瑤拖欠管理費、未取包裹的新聞後，覺得這與對方平時的形象反差很大。他認為郭書瑤就是個笑容很甜的女生，但「惡鄰行徑」則讓人無言，這算是幕前、幕後反差很大的藝人嗎？

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文曝光後，就有網友坦言，「《志氣》出來以後覺得瑤瑤轉型變成實力派，而且辛苦過更能珍惜羽毛，這次新聞出來有點失望」、「道歉了，不過對她已幻滅，一直以為她是乖乖女孩的類型」、「很喜歡郭，沒想到私底下會這樣，希望她會改過不會再犯，至少是可以原諒的事」。

▲郭書瑤的新聞曝光後，讓不少網友訝異。（資料照／記者林敬旻攝）

還有網友直言，「都2024了還會覺得藝人翻車很稀奇嗎？韓韶禧、朴志效、賀軍翔，現在郭書瑤，下一個會是誰呢」、「其實蠻常見的，但終究會被爆出來」、「不針對郭。有時節目上，藝人也會不小心說出什麼，或從藝人們的發言、藝人們在其他藝人們的描述裡也能聽出什麼」、「不意外吧，九成大概都表裡不一吧，不論私底下是好是壞，肯定多數都不是舞台上的那樣啦」。

針對鄰居指控，郭書瑤也道歉，「因為工作忙碌、常常飛海外工作，不在台灣，而疏忽沒有把日常生活事務處理好，但無暇不是理由，我已深自檢討，用最快速度處理完畢。」她未來會請家人協助定期繳納管理費，私人物品也會趕快處理好，「真的很抱歉造成鄰居與管委會的困擾」。