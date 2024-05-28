　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

高雄婦迷途30km跑到屏東　家人才要求助…就接內埔警尋獲電話

▲內埔警分局瑪家派出所尤子豪助柯婦返家 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲內埔警分局瑪家派出所尤子豪助柯婦返家 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

高雄市旗山區柯姓婦人騎乘微型二輪電動車，頂著大太陽騎到30多公里外的屏東縣內埔鄉，因電動車無電停在路旁，熱心民眾發現向內埔警分局報案，警方帶回派出所提供熱食及茶水，聯絡她的家人前來帶回，讓家屬很感激。

▲內埔警分局瑪家派出所尤子豪助柯婦返家 。（圖／記者陳崑福翻攝）

內埔警分局瑪家派出所日前接獲報案稱，一位老婦騎乘微型二輪電動車至水門村附近，因車輛電池耗盡停於路邊，找不到回家的路，警員尤子豪立即前往了解。

尤員到達後，得知婦人是75歲的柯姓女士，住高雄市旗山區。她表示，自己不知為何從旗山區騎乘電動車至水門地區。經檢查，她身體狀況良好，無受傷或不適情況，但由於當時正值正午，陽光強烈，考慮她年事已高，為確保安全，先將她的電動車停放在路邊妥適位置後，帶她返回派出所，提供礦泉水和餅乾，讓她稍作休息。

隨後，透過柯女士的手機，順利聯繫到她的胞妹。家屬表示，柯婦患有輕微失智，接到警方通知前，已接到她的電話告知其困於路中，但無法正確說出迷途地點。家人正在準備向派出所求助時，接到瑪家派出所的通知，順利找到她。

警方提醒，家中如有年老長輩外出久而未歸，可立即撥打110報案，通報警方協助。另各地方分局亦提供安心手鍊申請服務，希望能在長者迷途時加速確認身分，協助找到回家的路。

ET快訊
聖母峰5死3失蹤　登山客「塞爆山脊」危險畫面曝光
蔡依林替身！啦啦隊女神「模仿大賽奪冠軍」　驚人背景起底
霖霖遭劈腿「截圖公審」！　林庭謙求饒：只是一夜情
34歲周立鑫才剛買房　準備結婚卻殉職
25歲代理所長自戕　警父輪休中接噩耗...分局協助後事

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

高雄婦迷途30km跑到屏東　家人才要求助…就接內埔警尋獲電話

《遠見》雜誌民調出爐！許淑華躍4.5星縣長　施政滿意度全國第5

自律衝破困境！布農神射手林淳翊國際賽奪冠　獲總統教育獎

網傳台南西港廟會鬥毆　佳里快打警力逮捕涉案6人到案

生命啟蒙教育基金會為花蓮加油　捐贈震災安置兒少百雙球鞋

誤騎桃園鐵馬道連收18張罰單　余信憲促養工處改善罰單程序

謝國樑視察基隆城際轉運站　讓通勤民眾免受日曬雨淋

新北數位轉型再出招　7月行動數位化健檢開跑

信工作輕鬆日薪二千入坑反淪車手　佯稱外派經理詐民眾2000萬遭逮

打造海綿城市！新北落實「出流管制」　增加滯洪量270萬噸

新竹豪宅165人待援　吊車大王派車急搶救

葛斯齊揭男星「比黃子佼可惡」下通牒　再曝「現有主持節目.去陳大天脫口秀」

濃煙+黏著性焦油奪2命　分隊長：沒遇過這麼嚴重

賀軍翔案可疑？葛斯齊爆黑衣人找他　還原「關鍵5分鐘」：女荷官主動敬酒

郭書瑤「不繳管理費＋包裹堆滿大廳」　怒撕點名公告...親道歉：會嚴以律已！

鼓鼓戴婚戒「等不及去公證」　給足大元幸福+性福：最漂亮的樣子

慢飛兒苦花9年學步　爸媽淡定→難掩興奮

淫聲太銷魂！23歲工程爽戰「澳洲美豔櫃姐」　真相曝光嚇到吃手手

勇消李詠真2023年才剛結婚　堂哥哭了：婚禮竟是最後一面

新竹大樓火警2勇消殉職　家屬抵殯儀館心碎痛哭...

高雄婦迷途30km跑到屏東　家人才要求助…就接內埔警尋獲電話

《遠見》雜誌民調出爐！許淑華躍4.5星縣長　施政滿意度全國第5

自律衝破困境！布農神射手林淳翊國際賽奪冠　獲總統教育獎

網傳台南西港廟會鬥毆　佳里快打警力逮捕涉案6人到案

生命啟蒙教育基金會為花蓮加油　捐贈震災安置兒少百雙球鞋

誤騎桃園鐵馬道連收18張罰單　余信憲促養工處改善罰單程序

謝國樑視察基隆城際轉運站　讓通勤民眾免受日曬雨淋

新北數位轉型再出招　7月行動數位化健檢開跑

信工作輕鬆日薪二千入坑反淪車手　佯稱外派經理詐民眾2000萬遭逮

打造海綿城市！新北落實「出流管制」　增加滯洪量270萬噸

才被防守獎項遺漏！布朗驚訝能奪東冠MVP　5條件達成多賺1億

王義川自爆用「手機定位」分析陳抗群眾　陳玉珍驚：比查水表還恐怖

性侵猥褻11名女童還拍不雅照　跆拳道狼教練二審改判26年

恐怖情人！分手後臉書公布前男友「姓名+照片」　桃園女下場曝

老公堅持買「1高價家電」　拒裝日牌冷氣！全場傻了：會後悔

台亞股東會改選新任董座李國光　8吋GaN事業由冠亞承接

旅館救援賓士貓迎接客人衝第一　獲100美元小費老闆驚訝

快訊／雨彈襲擊到入夜！7縣市豪大雨特報　台東大雷雨1小時

誠品公主回來了！重返北車　經營800坪店

單腳挑戰16蹲！　日本妹妹頭舞團「超猛33秒片」嚇呆10萬人：目前最強

萬歲牌燕麥堅果飲 共64包 含12種堅果纖蔬

地方熱門新聞

誤騎鐵馬道連收罰單　余信憲促改善罰單程序　

張善政：中央補助4.9億打造桃園珍珠海岸

男子聽信工作輕鬆日薪2000話術淪車手詐2000萬遭逮

許淑華躍《遠見》民調4.5星縣長

網傳台南西港廟會鬥毆快打警力逮捕涉案6人到案

響應自行車日　鯉魚潭主場市集推縱谷單車遊程

民進黨台南市黨部選舉郭國文當選市黨部新任主委

謝國樑視察基隆城際轉運站　讓通勤民眾免受日曬雨淋

新北落實「出流管制」　增加滯洪量270萬噸

竹北工地坍塌　鄰近路面整片不見

新北數位轉型再出招　7月行動數位化健檢開跑

皮膚癢抓不停失眠　中醫師一招助老婦好眠

移民署南投收容所與慈濟合辦百人浴佛活動

2024台南國際音樂節圓滿落幕

更多熱門

相關新聞

弟臥病在床婦生活陷困難　內埔警送暖

弟臥病在床婦生活陷困難　內埔警送暖

萬巒鄉李姓婦人10多年來，照顧臥病在床的胞弟，生活困難，內埔警分局員警獲悉，會同當村村長在端午節前夕致贈愛心物質，讓他們很感激。

恐怖！屏東女砍傷陌生男還開走他的車

恐怖！屏東女砍傷陌生男還開走他的車

婦駕車雨車輛陷泥濘　內埔警即救援

婦駕車雨車輛陷泥濘　內埔警即救援

屏東婦要匯50萬到「兒子」戶頭　警+行員拆穿騙局

屏東婦要匯50萬到「兒子」戶頭　警+行員拆穿騙局

絡終龍泉市場交通亂象　分局長帶隊取締

絡終龍泉市場交通亂象　分局長帶隊取締

關鍵字：

內埔警分局旗山區微型電動二輪車尤子豪

讀者迴響

熱門新聞

快訊／颮線來了！14縣市大雨特報

快訊／「中捷長髮哥」近況曝光！臉留兩條長疤　網爆心疼

龍舟女鼓手「拉下拉鍊」比基尼看光　IG找到了

新北市「檢舉有錢領」！最高可拿萬元獎金

肝不好　醫曝「4特徵」一看就知

即／新竹「25歲代理所長」宿舍舉槍自轟亡！

25歲代理所長為家中獨子…2線1星警父接噩耗急北上！

快訊／郭書瑤「被控惡鄰」道歉了！　1年不繳管理費「理由曝光」

《全明星》186cm男神結婚了！

劉雨柔錄影發飆「拒同台楊皓如」秒離場！

身體出現「10種警訊」恐是罹癌了

晴空匯大火是充電樁釀禍？管委會回應

獨／晴空匯最新現況曝！走廊、天花板「黑麻麻」

「青鳥行動」冒雨聚集立院外！怒吼：我們是國民黨、民眾黨動員的

《慶餘年》女星被欠薪7年！意外扯出驚人片酬

更多

最夯影音

更多

新竹豪宅165人待援　吊車大王派車急搶救

葛斯齊揭男星「比黃子佼可惡」下通牒　再曝「現有主持節目.去陳大天脫口秀」

濃煙+黏著性焦油奪2命　分隊長：沒遇過這麼嚴重

賀軍翔案可疑？葛斯齊爆黑衣人找他　還原「關鍵5分鐘」：女荷官主動敬酒

郭書瑤「不繳管理費＋包裹堆滿大廳」　怒撕點名公告...親道歉：會嚴以律已！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面