高雄婦迷途30km跑到屏東　家人才要求助…就接內埔警尋獲電話

▲內埔警分局瑪家派出所尤子豪助柯婦返家 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

高雄市旗山區柯姓婦人騎乘微型二輪電動車，頂著大太陽騎到30多公里外的屏東縣內埔鄉，因電動車無電停在路旁，熱心民眾發現向內埔警分局報案，警方帶回派出所提供熱食及茶水，聯絡她的家人前來帶回，讓家屬很感激。

內埔警分局瑪家派出所日前接獲報案稱，一位老婦騎乘微型二輪電動車至水門村附近，因車輛電池耗盡停於路邊，找不到回家的路，警員尤子豪立即前往了解。

尤員到達後，得知婦人是75歲的柯姓女士，住高雄市旗山區。她表示，自己不知為何從旗山區騎乘電動車至水門地區。經檢查，她身體狀況良好，無受傷或不適情況，但由於當時正值正午，陽光強烈，考慮她年事已高，為確保安全，先將她的電動車停放在路邊妥適位置後，帶她返回派出所，提供礦泉水和餅乾，讓她稍作休息。

隨後，透過柯女士的手機，順利聯繫到她的胞妹。家屬表示，柯婦患有輕微失智，接到警方通知前，已接到她的電話告知其困於路中，但無法正確說出迷途地點。家人正在準備向派出所求助時，接到瑪家派出所的通知，順利找到她。

警方提醒，家中如有年老長輩外出久而未歸，可立即撥打110報案，通報警方協助。另各地方分局亦提供安心手鍊申請服務，希望能在長者迷途時加速確認身分，協助找到回家的路。