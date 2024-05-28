國宴名廚保師傅住院81天猝逝　醫：肺炎期間心血管病風險增6、7倍

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名廚保師傅住院81天猝逝　蘇一峰：肺炎期間心血管病風險增6、7倍

記者黃翊婷／綜合報導

美食家王瑞瑤的先生、國宴大廚「保師傅」曾秀保25日因病離世，享壽66歲。胸腔內科名醫蘇一峰表示，許多肺炎容易變成重症，過去不少研究發現，肺炎期間更容易併發心血管疾病，例如心肌梗塞、心律不整等等，風險會增加6、7倍。

▲▼名廚「保師傅」曾秀保過世。（圖／取自「王瑞瑤的超級美食家」臉書）

▲曾秀保25日因病離世。（圖／取自「王瑞瑤的超級美食家」臉書）

曾秀保先前因肺炎住院，入院81天之後，仍因心室顫動猝逝。曾秀保的妻子王瑞瑤表示，丈夫入院之後病情反覆，24日醫師還說丈夫的肺部X光「是入院以來最漂亮的一張」，沒想到隔日心臟就停止了，「我收到的死亡證明書，上面寫的不是一直糾纏他的肺炎，而是心室震顫。」

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胸腔內科名醫蘇一峰27日在臉書發文表示，國宴主廚罹患肺炎，嚴重到使用葉克膜，轉到普通病房之後，因心律不整猝死，「其實許多的肺炎容易（變成）重症，譬如退伍軍人症的肺炎就容易重症插管進入加護病房。」

蘇一峰提到，過去不少研究也發現，肺炎期間更容易併發心血管疾病，例如心肌梗塞、心律不整等等，「風險會增加6、7倍！」

????國宴主廚患肺炎，嚴重到使用葉克膜，之後到普通病房後心律不整而猝死 ????其實許多的肺炎容易重症，譬如退伍軍人症的肺炎就容易重症插管進入加護病房 ????而過去的不少研究也發現，肺炎的期間更容易併發心血管疾病，容易心肌梗塞或心律不整等等，風險會增加六七倍！

蘇一峰發佈於 2024年5月26日 星期日
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